戴勝益的「樂退人生」 不與子女同住、房子別過戶

2018年06月06日 22:20 工商 姚舜

臺灣正快速步入高齡，王品集團創辦人戴勝益退休後投資經營的益品書屋，除鼓勵閱讀，並呼籲社會重視高齡現象，決定攜手中國信託與《康健雜誌》合作舉辦「樂退大學堂」講座，期能為樂齡族開創樂齡人生觀念，建立樂退的「第三人生」，讓人生下半場活得比上半場更精彩。

戴勝益表示，人的ㄧ生要經過「20、40、60」三個階段。20歲時認真工作，40歲時努力創業，60歲追求價值，讓上半場活的多采多姿。戴勝益說，自己淡出王品集團後以「人生進行式」，創立益品書屋鼓勵閱讀，來實現人生下半場的「志業」。

戴勝益說，樂退人生他力行幾個重點。一是有運動習慣，運動讓他27年都沒有感冒生病，王品集團同樣也是推日行萬步、登百岳、勇渡日月潭，讓同仁有健康的身體。二是不與兒女同住，讓彼此擁有隱私與空間，兒女才會孝順。還有不動產不過戶，擁有獨立的資產，就不怕年老無助。最後，人生上半場要有足夠的財富，退休後就可以實現個人想要完成的「志業」，達到真正的「樂退人生」。

人不要畏懼死亡，在頭腦清楚時公布遺囑，子女才知道要怎們做。戴勝益說，自己在多年前就清楚告訴子女自己遺囑與想法，讓子女不用耽心害怕，人生就是要豁達無牽掛。

中國信託個人金融執行長李玉秋也指出，退休人生要有健康的身心、家人朋友的情感交流、個人價值與方向，更重要是先準備或累積財富，才有不虞匱乏的退休生活。

銀享全球共同創辦人楊寧茵表示，過去100年，人類平均壽命增加30歲。2015年全世界超過50歲以上人口是16億，2050年這群人口數會達32億。未來，老人也有新的視野，讓老人是資產而非負債，不僅要活得好還要活得有意義，藉由專長與興趣，來成就自己與他人的夢想。

康健雜誌李瑟社長說，每個人都是第一次變老，都要面對第三人生的挑戰，因此要好好準備，讓未來的幾十年能快樂過日子。

人生的下半場，想要活得無慮且有意義，可以靠學習與準備來實現理想。益品書屋是閱讀與學習的好場所，中國信託重視享退生活的規畫，而康健雜誌則是對高齡議題的未來關注與具前瞻性，三者於去年共同舉辦8場中年世代關心的身心靈議題，邀請各界專家分享，獲得熱烈討論與迴響。於是今年三者再次合作「預習第三人生」的「樂退大學堂」來知識傳遞，讓樂齡者獲得健康、富足、情感與價值的新思維，再享「第三人生」的美好。

此次，「樂退大學堂」針對健康養身、富足傳承、情感關係與價值實現等關注議題，邀請戴勝益董事長、李永然律師等名人專家分享交流，讓人生的下半場，比上半場更愉悅豐盛。

(工商 )