高顏值姐弟放棄百萬年薪 借200萬發片

2018年06月06日 22:27 中時 蔡琛儀

萊特姐弟擁有良好家世及高顏值、好身材。(The Lighters 提供)

萊特姐弟透過姑姑和張艾嘉認識。(The Lighters 提供)

組合「萊特姐弟」近日將推出首張迷你專輯《The Lighters》，為此更向友人籌出200萬元獨立發片，他們歷經《星光大道》及《中國好歌曲》比賽吸取經驗及上百場演出，累積舞台實力，並相互扶持度過因為吵架面臨解散的危機，更在張艾嘉的鼓勵下堅定志向走音樂這條路

兩人於2014年年底正式成軍，他們有著模特兒的高挑外型，出身於外交官家庭，從小品學兼優，也曾在德國總理和新加坡外交部長面前表演歌唱、鋼琴和吉他。姐弟倆一個在美國念國際關係系，一個則是心理系畢業，但為了闖歌壇，姐姐Catherine除了放棄在新加坡的百萬年薪工作，三年前出道時正好剛結婚，只能暫時跟老公分開留在台灣。

萊特姐弟剛出道時，有不少人想找他們演戲，而他們因為姑姑的關係，認識了張艾嘉，Catherine說：「當時因為快出道，有透過關係去找她聊天，更跟她請教關於未來演藝之路的抉擇問題。」James表示：「我記得我們特別去找張導演，一開始很緊張，不過張導演人非常nice，還聽了我們的歌。也是張導建議我們走唱歌這條路。」

(中時 )