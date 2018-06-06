法網》高顏值對決 莎娃被打得嫑嫑的

2018年06月06日 22:43 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

2018法國網球公開賽女單準決賽，俄羅斯好手莎拉波娃（Maria Sharapova）和西班牙穆古如莎（Garbine Muguruza）上演一場高顏值對決，但是莎娃並未進入狀況，一路被穆古如莎壓制，最終穆古如莎只花70分鐘就以6：2、6：1輕鬆勝出，拿下職業生涯對莎娃的第一勝。

莎拉波娃前一場比賽靠著對手小威廉絲（Serena Williams）傷退不戰晉級，穆古如莎的對手則是只稱了兩局也宣告因傷棄賽，原本預料會是精彩的對決，可惜莎娃從接發球、發球都沒能打出身手，第一盤就連輸4局，第二盤更是只拿到11分，迅速舉白旗投降。

穆古如莎不但連續兩年打進法網女單4強，也保有以世界球后身分離開巴黎的希望，之前她和莎娃交手三次都落敗，如今總算扳回一城，賽後在場邊接受訪問時說：「我用最好的狀態的面對比賽，很開心再度打進法網女單4強，下一場比賽對手我相信也很難纏，考驗會更多的。」

莎拉波娃在2018年法網女單8強賽狀況不佳，一路被對手壓著打，臉上表情看來對自己表現相當失望。(法新社)

莎拉波娃拿過兩屆法網女單冠軍，不過上一次參加法網已經是2015年，然後因禁藥問題被禁賽，今天的比賽可見她腳上穿著有五個X、象徵她拿過5座四大賽女單冠軍的戰靴，可惜沒能給她帶來好運。

(中時電子報)