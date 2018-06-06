普丁：習主席是唯一和我一起慶祝生日的國家領導人

2018年06月06日 22:39 中時電子報 盧伯華

普丁接受大陸中央廣播電視總台長慎海雄專訪

俄羅斯總統普丁在接受中國大陸媒體專訪時談論了與中國國家主席習近平的關係，他說：「也許習主席是唯一一位和我慶祝生日的國家領導人。我還沒有和哪位外國同事建立過這種關係，或做出類似的安排，但和習主席做到了。」這段普丁與習近平關係的談話，彰顯了兩人之間的特殊情誼與中俄的緊密關係。

據大陸《中央電視台》報導，普丁在專訪中說：「那個生日我們過得很簡單，關於這些我公開說過，也沒有什麼秘密。不瞞您說，我們喝了杯伏特加，切了點香腸之類。當時，我們結束了一天的工作後，習主席陪我過了生日。雖然這話有些跑題，但要評價習主席，我想從這件事談起。」

2016年6月俄羅斯總統普丁訪問中國，中國國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式。（圖／中新社）

普丁表示，「習近平主席平易近人、待人真誠，同時也是非常可靠的夥伴。他力求實現工作成果最大化，為本國人民謀福祉。」

普丁說：「可以肯定的是，如果我與習主席就某事進行磋商，我從己方立場出發，我知道他也從己方立場出發，我們總是朝著履行各自義務的方向努力。」

普丁還認為，習近平主席是一位出色的喜歡分析問題的人。「和他探討國際議題和經濟問題很有意思。因此，他對我而言，是位愉快的合作夥伴和可靠的好朋友。」

俄羅斯總統普丁是在5月31日接受中國大陸的中央廣播電視台總台台長慎海雄的專訪，在回答有關如何評價習近平以及兩人的私人關係時做出上述回答。

(中時電子報)