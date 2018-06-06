事故頻傳不奇怪! 美國海軍艦員航海技術普遍不佳

2018年06月06日 23:09 中時電子報 江飛宇

防衛新聞(Defense News)報導，美國海軍一項為期三個月的內部審查發現，有85％的初級軍官，船舶航行與處理臨時問題的能力不佳，很可能就是美國海軍近年事故頻傳的主因。

這項調查是海軍學院副校長理察．布朗將軍(Richard Brown)的委託，在今年1月到3月對164名已服役的軍艦上層甲板基層軍官(OOD)進行評估，結果只有27人得到「應變能力豐富，無所顧慮」的正面評分，另外有108人則是「猶豫不決，有些擔憂」，還有29人是「專業不足，重大擔憂」的不及格成績。

所謂航海專業不足，包括：

1.操作雷達和相關海測工具時不知如何判讀，這在費茲傑羅號驅逐艦(DDG-62,USS Fitzgerald)事故調查中也有發現。

2·雖然軍官們知道海上航行的國際規則，但是他們不知在實務上該如何應變，特別是在低能見度的情況，所學到的規則全部派不上用場，只會以直覺判斷。

3.大多數軍官在模擬器中的表現還不錯，但是模擬器的情境通常都有足夠的時間應變，然而卻沒有模擬「已經在撞船路線時應如何應變」，而2017年的馬侃號與費茲傑羅號都在撞船的前一刻是甲板上有軍官在的，卻什麼都沒做。

布朗將軍寫給艦隊的信中表示，這項調查是重大警訊，甲板軍官的應變能力不足，顯示海軍在航海教育上有嚴重的疏失。

布朗指示，未來海軍水手的培訓，必須納入重大撞船事件的場景。

(中時電子報)