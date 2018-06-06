剛獲年度十大專輯 邱比秒再推新作品

邱比推出概念專輯《隱園之美》。(ROKON滾石電音提供)

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邱比新專輯《大放SPLENDOR》剛與張惠妹、徐佳瑩共同獲得中華音樂人交流協會評選爲2017年度十大專輯。專輯推出才162天，ROKON滾石電音就在6月1日，接著推出數位發行的概念專輯《隱園之美》，邱比解釋：「惟在隱園中，人的自我縮小極簡才能真正大放。」

在經過52天裡16個城市的大陸巡演後回到台灣，身邊親友們都發現邱比成長了許多，邱比點頭講：「我認為巡演是一個外在表現，但真正的工作只發生在不可見的內在。一路上我覺得自己變得更有擔當、更願意承擔責任，皮膚曬黑了、人也瘦了3公斤。」而因為希望在外觀上做出「改變」以象徵著新的思考，公司也讓邱比去染了頭髮。

回台灣的這段時間裡，邱比當然牢記要好好補充身體與精神的養分。他透露除了大量的素食與健康的新鮮食材外，「巡演期間我買了亞歷山大麥昆的傳記和橋水基金的創始人：雷達利奧的《原則》來讀，回到台北才知道McQueen的紀錄片即將上映。」

邱比6月8日將回到3月9日曾演出的北京OMNI SPACE帶來全新編制的返場表演，他說：「這次負責《大放 SPLENDOR》及《隱園之美》的專輯裝幀平面設計師龍佑玟，她的先生Alex Morris 剛好是一名專業鼓手，還是許巍、蔡依林、Faye(飛)的專屬鼓手，我也邀請他加入『上下一方』北京返場和7月27日的台北首演皆以極簡的『隱園之美』作為音樂基調。」

(中時 )

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