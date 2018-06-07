東京百年神社如何「求生」？日本這樣做 吸引外國人朝聖

2018年06月07日 13:00 中時電子報 簡怡欣 文／樂吃購！日本、編輯／

於東京神樂坂的「赤城神社（あかぎじんじゃ）」以古典結合現代美學的新面目，不僅是神樂坂的參拜名所，更是備受矚目的設計景點！(圖/樂吃購！日本 授權提供)

位於東京神樂坂的「赤城神社（あかぎじんじゃ）」擁有七百多年歷史，2009年由建築大師隈研吾主導重建計畫，成功脫胎換骨，以古典結合現代美學的新面目走入下個世紀，如今不僅是神樂坂的參拜名所，更是備受矚目的設計景點！

赤城神社現今所在的神樂坂街道景象(圖/樂吃購！日本 授權提供)

▋赤城神社的坎坷歷史

擁有七百多年歷史的「赤城神社」，在古代被稱為「赤城大明神」或「赤城明神社」，原本鎮守於「上野國」的赤城山麓，即現今的群馬一帶。於鎌倉時代正安2年（1300年），隨著望族遷徙至「牛込」（現今東京新宿區），就此落地生根。

江戶時期，赤城明神社被德川幕府列為「江戶大社」之一，成為牛込總鎮守。期間曾遭遇一次嚴重大火，後經重建。明治元年（1868年），於明治維新之際，正式更名為「赤城神社」。1945年，赤城神社又遭逢太平洋戰爭之災，使得社殿全毀，後來經過多次整建，得以屹立不搖。

2008年，赤城神社再度面臨生死交關。原因是神社的重要資助者「赤城幼稚園」因招生短缺而決定結束營業，對於從二戰中走過、百廢待舉的赤城神社而言無疑是大打擊。如果缺乏經費整修，神社將面臨廢棄的命運。

在赤城神社境內興建現代大樓，歷史古蹟景觀如何不會被破壞？(圖/樂吃購！日本 授權提供)

「赤城神社再生計畫」將許多現代建材如玻璃、鋼筋等導入再生計畫，在古蹟修復案例中是鮮少見到的大膽構想。(圖/樂吃購！日本 授權提供)

▋「赤城神社再生計劃」啟動

為了讓老朽神社能有充足資金來源、繼續走向重生之路，社方在2009年與三井不動產簽下契約。三井允諾承包赤城神社的修復工程，作為交換條件，社方則需出租部分境內土地用於建設商業複合大樓。

此時另一個問題就來了：在赤城神社境內興建現代大樓，歷史古蹟景觀難道不會被破壞嗎？

為此，三井不動產請來知名建築大師隈研吾，負責規劃赤城神社的重建設計，同時調和神社與境內住商設施的整體景觀。「赤城神社再生計畫」終於在眾人引頸企盼下正式啟動。

▋隈研吾的魔法

當紅建築大師隈研吾是眾所周知的「負建築」專家。20世紀以降，當國際間紛紛展開超高層大樓的角力競賽、以「高度」來展現國力指標的同時，隈研吾卻提出反面見解，也就是「負建築」的概念，認為建築不該作為競爭手段，而應該要結合當地文化特色、展現與傳統共生的核心價值。

在「赤城神社再生計畫」中，隈研吾同樣展現了令人驚奇的魔法。最讓人印象深刻的，是將許多現代建材如玻璃、鋼筋等導入再生計畫，在古蹟修復案例中是鮮少見到的大膽構想。

來到赤城神社，可以看到修復完成後的主殿，以溫暖原木為主調，同時使用了玻璃建材，讓外圍的綠意與光線，透過玻璃特性倒映於神社主體，彷彿成為主殿的一部份，讓人驚艷。

主殿另一側即是高挑的住商混合型大樓，一樓作為咖啡廳、藝廊和公共活動廳等多功能用途，高樓層部分為集合住宅。冷調銀灰色的現代大樓，以柵欄狀牆面設計，恰到好處地與周遭樹景融合，與暖色調的神社形成強烈對比，既不會搶走神社主體風采，視覺上亦有更加開闊的效果。

隈研吾成功地調和了住宅、宗教與商辦三種截然不同性質的空間，在原有條件上塑造出溫暖的共享環境。最重要的是，讓百年老神社脫胎換骨，以嶄新面目走入下一個世紀。2010年（平成22年），「赤城神社再生計畫」大功告成，隈研吾以此傑作榮獲了隔年日本Good Design Award大賞。

注連繩上刻有「平成貳拾貳年」，作為重建落成紀念，每一個角度都像是經由縝密思考設計後展現的格局。(圖/樂吃購！日本 授權提供)

▋守護神樂坂的神祇

歷經一番重建之路後的赤城神社，如今回歸往昔的寧靜，一樣是神樂坂居民們經常來參拜的地方，偶爾會有一些慕名而來的建築迷或外國遊客。

赤城神社的主殿祭神是日本神話裡的火神之子「岩筒雄命」，執掌產業興盛、厄難消除、學問藝術，更被尊崇為「防火之神」。合祭神祇為「赤城姬命」，有一說是赤城神社創立者之女，掌管良緣。

主殿旁的建物為境內另一神社「神樂殿」，祭祀「螢雪天神」，也就是家喻戶曉的學問之神菅原道真。神樂殿曾經在二戰中燒毀，後來在日本出版社「旺文社」捐款資助下重建成功。「螢雪」一名，得自旺文社所發行的大學聯考雜誌《螢雪時代》。如今螢雪天神也成為日本考生們的合格祈願名所。

隈研吾成功地調和了住宅、宗教與商辦三種截然不同性質的空間，在原有條件上塑造出溫暖的共享環境。(圖/樂吃購！日本 授權提供)

在主殿旁的御守商品販賣處，會發現許多御守新美學小驚喜。(圖/樂吃購！日本 授權提供)

▋御守新美學

在主殿旁的御守商品販賣處，會發現許多小驚喜。首先是赤城神社限定的「鬼太郎御守」，是由漫畫家水木茂設計的「鬼太郎背心」以及「眼球老爹（目玉おやじ）」兩款造型，相當吸睛！

另外還有祈求良緣的「水引腕帶」御守，以日本傳統工藝的水引細繩製成，並依干支分為不同顏色，包裝具有現代感。一系列螢雪天神的「合格」御守也非常人氣，包括五角合格鉛筆組、繪馬等，還有木質的「木礼守」，在原本御守繩結處改為錶帶造型，不管是配戴於包包，或擺放裝飾上都多了一分時髦感。

在「赤城神社」的重建例子中，可以發現日本人的擅於創新、對於打破窠臼的新價值觀擁有極大包容力，同時卻也時時刻刻惦記著傳統、不忘溯本，在「過去」與「未來」之間取得最好的平衡。也因此，即使是在東京都這麼新潮的城市裡，我們依然可以不時與美好的舊年代相遇。

【小辭典】「螢雪」一詞是怎麼來的？乍看之下覺得這個詞很浪漫呢！其實真正的出處是來自中國古代，「孫康映雪讀書」以及「車胤囊螢讀書」兩個故事。晉代人孫康因家貧，買不起油來點燈，因此利用冬天雪地的反光來看書；東晉人車胤同樣也是家境清苦，便在夏天時捕捉螢火蟲來當作照明。從這兩個典故衍生而來的成語「囊螢映雪」，便是比喻在逆境中勤奮求學。後來日本人也經常取用「螢雪」兩字，來命名與學校、學習相關的事物！

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