妙齡女撞見爸媽嘿咻 羞問網友怎麼辦

示意圖（（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

一名涉世未深的年輕女孩，平常租房在外工作，有次她休假回家，想到爸媽房間拿她的手機衝電器，但是當她打開房門時，進入眼簾竟是爸媽正全身赤裸纏抱在一起，還發出陣陣的「啪啪」聲音，這一幕讓女孩子羞紅了臉，爸媽也尷尬得不知要休兵，還是繼續戰下去。

這名女孩說在「Dcard」PO文，透露這段讓人眼紅心跳的「奇遇」，她說，當時她心裡既愧疚又尷尬，回房後還不斷「自我洗腦」：「夏天嘛，不穿衣服睡覺也很合理啊！」、「一定是因為天氣太熱！沒錯！他們只是想要涼快一點！裸睡很正常的！」。

卻沒想到越腦補越心虛，於是上網搜尋「撞見父母做愛」，看看大家有沒有類似的「際遇」，並想詢問說，這幕像是A片般的畫面出現在她面前，而且又是自己的爸媽，她該怎麼辦？

沒想到竟有位男網友回答她說，「這就像在房間打手槍，被媽媽撞見，幸好後來沒有受到影響。」；另一名網友則回答她，「你應該說『抱歉打擾了，我拿個東西，你們繼續』」讓這名女孩哭笑不得。

這名女網友，透露她上周回家時，因為想跟媽媽拿回借她的充電線，便趁著爸媽入睡後走進主臥房，打算「小聲一點進去拿」就不會打擾兩人。怎料，當她一開門竟看見兩個光溜溜的人躺在床上，讓她瞬間雞皮疙瘩掉滿地，趕緊抓起充電線，丟下一句「抱歉」就衝出房門。

而許多網友看見她的PO文，也分享自己相同「經驗」說，都是「不經意聽到呻吟聲」，或是「晚上從沒關好的門縫撞見，但爸媽不知道」， 這女孩說，她是和一絲無掛的爸媽四目交會，讓她感覺很有「罪惡感」。

(中時電子報)

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