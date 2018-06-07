陸暗劍無人戰機一旦量產 將成老美惡夢

中國打造出「暗劍」無人戰機原型（見圖），令英美專家感到訝異，並認為它可能對美國空優構成挑戰。（網路）

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中時電子報

中國新型無人隱形戰機「暗劍」在網上曝光後，引發英美專家高度關注，他們認為，北京似乎向取代美國掌握空優的霸主地位又邁進了一步。

《商業內幕》（Business Insider）網指出，「暗劍」的出現，或許意味著嶄新的空戰概念，而未來事實可能會證明，那對美國將是不折不扣的惡夢。

英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）認為，「暗劍」的設計理念和美國無人戰機截然不同。

他檢視了「暗劍」的相關照片，指出「暗劍」所優化的是超音速飛行，而不是將隱形性能發揮到極致。

布朗克說，中式設計機身較長，飛行時較穩。此外，它擁有F-22戰機式的垂直安定面（vertical stabilizers），而這意味它追求的是超音速性能，以及戰機式的戰力。

沒錯，美國是有讓無人機上航母的構想，但如今從無人戰鬥機，降轉為不需要隱形，也毋需存活力的無人加油機。而布朗克認為，這是美國海軍力主不想繼續發展無人戰機的結果。

然而，這不是美國說了就算的，中國位於太平洋，東方環列著美國盟友，擁有太多領空需要防禦。基於這點，北京發展快速戰機也就合情合理了。

布朗克指出，像「暗劍」這種無人戰機能迅速飛越各空域，要是解放軍大量生產，就不必訓練駕駛，最起碼不用怕美國戰機的飛彈。而在最理想的狀況下，則能充分發揮戰機的戰力。

在這種狀況下，美軍所對戰的，將是超音速，並無所畏懼，足以與有人戰機匹敵，甚至超越有人戰機的無人戰機。

不過布朗克也指出，唯有在北京願意的狀況下，類似「暗劍」這類軍事機密才會外洩。因此，中國可能確實在認真考慮，要超越美國，成為空中戰力最強的國家。

(中時電子報)

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