祖墳出土28遺骸！他人生初次團購…竟是買骨灰罈

2018年06月07日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

日前嘉義排水工程挖出19具遺骸，地方民眾推測應是日據時期的墓園。有網友見新聞，也分享自家離奇遭遇，12年前在他家祖墳出土28具遺骸，非常驚悚！最後花了30萬，獻出人生第一次團購，買骨灰罈讓這些無名氏入土為安。

一名網友在PTT貼文，表示他家中爺爺、父親、哥哥分別身體出現狀況，神明指示，原PO家中祖墳有「蔭屍」，必須撿骨入塔，才不會讓子孫出問題。半信半疑的原PO花錢請土公仔去撿骨，將入土為安的曾祖父母送進塔中。

原PO提到，在祖先墓旁有個小小的「無名塚」，自他有印象以來會順便祭拜祂，原PO連擲出3個聖筊，決定再買一個塔位「不過5、6萬元」，幫忙有緣的無名氏一同入塔。

但離奇的事發生了，開墳撿骨當天，禮儀社人員打給原PO，驚訝問「頭家，你們祖先墳墓旁邊那個無名塚裡面是怎麼回事？」，原PO百思不解對方意思，禮儀社接下來說的話讓原PO嚇呆「我們現在已經挖出16個了，而且還沒全部挖完！」，原PO一驚直奔現場，只見28甕裝滿骸骨的金斗甕，非常擁擠的塞在幾平方的小塚，他崩潰喊「畫面太美我不敢看！」

和家人討論過後，原PO決定發揮好人做到底精神，正好爺爺在曾祖父墓地多買一塊地，原PO索性拿這塊空地安葬28具無名骨，接下來的問題只剩買骨灰甕裝這些撿起來的骨骸，他特地跑到禮儀用品店，一口氣買了30個骨灰罈(包含原PO祖父母骨骸)，讓老闆也瞬間嚇傻，一再確認原PO意圖才肯調貨。

原PO回想這段奇特經歷，無奈說道「想不到我這輩子第一次團購，就是買骨灰罈，而且我還是他媽的主揪」。文章一出，讓網友笑破肚皮「為什麼該看起來很恐怖的文章我會笑到不行 XDDDD」、「原PO一生都會被28位神明保祐著，可喜可賀」、「團購主揪，對不起我笑了，原PO有功德」、「真的做功德......賴清德應該搬獎狀給你~」。

(中時電子報)