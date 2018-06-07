吳茂昆接班人是他？傳花媽人馬鄭英耀呼聲高

2018年06月07日 00:02 中時電子報 林毅

鄭英耀資歷完備，是府院目前屬意的人選 (圖／翻攝自中山大學校長室)

吳茂昆在上月29日閃電請辭教育部長，短短一個多月民進黨失去2個教育部長，至今行政院也沒有公布接任人選。目前傳出曾2度擔任高雄市教育局長、現任中山大學校長的鄭英耀呼聲最高。

鄭英耀是現任中山大學校長，畢業於彰化師範大學，並取得了高師大研究所碩士、政大教育所博士與台灣教育學院輔導系學士等學位，還曾擔任過小學老師；進入中山大學後也先後擔任了社科院院長、學務長、教育所所長、通識中心主任等職位，資歷相當完備。

鄭英耀也曾在92年1月至93年7月、95年12月至97年4月，兩度被時任市長謝長廷、陳菊借調到高雄市擔任教育局長，被視為陳菊派人馬。105年7月時，經由遴選當上中山大學校長。

鄭英耀對教育了解甚深，國教與高教體系都非常熟悉，也曾擔任親綠社團台灣南社副社長，對於目前的蔡英文政府可說是不二人選，府院高層也相當賞識鄭英耀。

事實上這也不是鄭英耀第一次被點名，4月中潘文忠辭職時，就傳出鄭英耀會是繼任人選，而吳茂昆辭職後的今日，鄭英耀也再度被點名。對此鄭英耀僅表示，他目前專注在中山大學做學術研究，請大家不要幫他找新工作，對於接任教育部長也沒有意願，不要急著把他從中山大學趕走。政院發言人徐國勇今天(6日)對此回應，表示沒有任何訊息。

(中時電子報)