律師說法》他被老婆慫恿假離婚 一簽字結果人財兩失

2018年06月07日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

柯姓男子指控越籍阮姓妻子，謊稱幫助姊妹淘來台打工為由，聳恿老公「假離婚」，讓柯男當閨蜜的人頭老公。柯男答應，雙方簽字離婚前簽下「阮女一年內不得與異性朋友交往」的離婚協議書，沒想到柯男遲遲未見妻子口中的「姊妹淘」，還發現妻跟別的男人上床，訴請離婚無效，並認為妻子侵害配偶權，求償100萬元精神損害賠償，法官以協議內容違反公序良俗，判離婚有效，柯男無法挽回嬌妻。

●法律評析

民法上，協議離婚有以下要件：

1.婚姻雙方當事人皆自願。（民法第1049條）

2.以書面為之。

3.有二人以上證人之簽名。

4.向戶政機關為離婚之登記。(民法第1050條)

實務上，協議離婚無效常常是因為簽名之證人是事先簽好，未親自見聞雙方有離婚的意思。本案主要兩個爭議是（一）雙方是否都沒有離婚真意，為自始無效的假離婚？（二）違反離婚協議書所定條件，離婚會因此無效嗎？

（一）何謂通謀虛偽意思表示-本案是否為夫妻通謀辦假離婚？

民法第87條第1項關於通謀虛偽意思表示規定，表意人與相對人通謀而為虛偽意思表示者，其意思表示無效。但不得以其無效對抗善意第三人。本件柯男與阮女在離婚時，若真的合謀而假離婚，那麼離婚就會無效。但阮女於本件確認婚姻關係仍存在的訴訟中，否認兩人是假離婚，表示自己想離婚很久了，跟柯男提過多次，柯男所述乃無稽之談，所以舉證責任就落在柯男身上，但柯男無法舉證阮女當時也想假離婚，法官當然判決柯男敗訴。

（二）阮女違反離婚協議書條件，與其他男性交往，離婚會無效嗎？

民法第72條規定，法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。是指法律行為顯然有背於國家社會之公益，或社會一般道德觀念之情形而言，此時該法律行為即無效。雖然柯男有提出一些阮女另結新歡之證據，但離婚後之男女結婚、交往，均屬憲法保障之個人自由權，除結婚法律定有限制外，應本於當事人之自由意思，倘於法定限制外又約定加以限制，其約定亦屬有背善良風俗而無效。所以「我放你自由，但你不能跟XXX在一起，不然我就不離婚/當作沒離婚」這些坊間時常可以聽聞的離婚條件幾乎都違反民法第72條而無效，也就是說，即使附加這些條件而答應簽下離婚協議書，只要符合法定離婚程序，離婚仍然有效，但當時所附條件則無效。

(中時電子報)