老友直奔瑞士挽留 傅達仁「最後一夜」曝安樂死執行細節

2018年06月07日 00:01 中時電子報 吳玫穎

傅達仁向親友最後告別。(取自傅達仁臉書)

85歲資深媒體人傅達仁，飽受胰臟癌末期折磨，計畫在明(7日)瑞士執行安樂死。在人生的最後一夜，傅達仁在臉書感謝有家人陪伴，也謝謝上帝能賜他安樂死，認為自己心中已無遺憾。剛剛他又進一步透露安樂死執行細節，坦言因為隱私問題，當地機構拒絕讓媒體進入執行安樂死的地方採訪。

傅達仁趁著人生最後一夜，在臉書與親友們做最後告別，也透露前一晚深夜和執行機構老闆討論安樂死執行細節與善後內容，「他們堅持媒體不能進入執行安樂死的地方採訪、理由是隱私。另是104歳澳洲人，曾有不好的動作，反正現在不可跟。」

將身後事、骨灰、死亡證明等細節都談好後，傅達仁終於可以獲得無痛的安樂善終，他說：「Solong goodbye Ferewell ！」令不少網友紛紛不捨在留言「懷念您的籃球播報...祝福您」、「感恩您為安樂死所做一切的付出」、「來世再見」。

而其中當然也有人希望傅達仁能打消安樂死念頭，「看到你因疾病受苦很不捨，但希望您為了愛您的人能多活些時間，因為他們不想離開您，加油」。其實傅達仁2天前曾透露，有老友為了勸他打消安樂死念頭，不惜千里迢迢來瑞士，還帶著兒女，希望他繼續回醫院治療，但他心意已決，「如果你心裏有我、死亡就不是離別！」

(中時電子報)