「不知道排氣管會燙」婦報警盧醫藥費 網笑：新賺錢法

「不知道排氣管會燙」大媽報警盧醫藥費 網笑：最新賺錢法。（圖/翻攝自爆料公社）

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中時電子報
說腳腳被排氣管燙到要求索賠~?!（影/爆料公社YouTube）

爆料公社有網友公開分享很冤的意外事件，指出自己停得好好的機車，因為婦人倒退牽車時，一個不小心去自己碰到排氣管，居然還報警來盧醫藥費。當警方聽完事件的來龍去脈後，反而開始好心開導婦人，但她始終聽不進去，堅持要對車主提告。

有網友分享一段影片，表示一台好好停在路旁的機車，遭到一位婦人指控，被排氣管燙到。婦人表示牽車時被旁邊的機車排氣管弄到，「我在牽車沒有看到後面阿，如果我知道它會燙的話，根本不會去弄到它，但我就是不知道它會燙，所以我就碰了一下，牽車總是要一個彎度吧。」她向警方表示，希望騎士賠償急診的費用，還有後續5天的醫藥費，強調因為醫生說「這會留疤」。

疑似車主的男子聽了婦人的說詞，怒回：「重點是這台車離妳很遠，起碼有一台車的距離，而且妳牽車的時候還有再看喔。結果是妳自己來碰到的吧？啊這是我的問題？」婦人聽了則是開始緊抓排氣管「有改裝」這一點，認為就是因為改裝，才害自己被燙到。這時，旁邊女警也回應：「不是阿，就算是一般的排氣管，應該也還是會燙吧！」

警方也無奈道，「這邊停車部分是沒有問題的，若有疑慮，可以拍照請環保機關發函給他，去做驗車的動作。」這時，婦人忍不住連聲問，「那意思是我比較衰就對了？」警察只好把話攤開講，「以您的意思來說，您停車的時候，周邊都不能有任何的車輛囉？」不過，最後婦人仍堅持要拿驗傷單提告，直說要讓法官來判決。

影片一出，網友們看了卻笑翻，紛紛批評婦人的無理取鬧，「這女的是來亂的？」、「哪支排氣管有散熱裝置？介紹一下」、「她一直說要賠醫藥費　她只要錢」、「這個臉皮直接開外掛」、「故意燙傷 真詐財？」、「我總算找到，月薪高的工作了，改天出去找排氣管燙一下就有錢了」。

(中時電子報)

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