大湖嚴重車禍　2大人重傷2歲童無生命跡象

2018年06月07日 01:09 中時 陳慶居

苗栗縣大湖市區發生重大車禍，1輛小貨車被撞到車道，另1輛車頭被撞毀。（陳慶居攝）

苗栗縣大湖市區發生重大車禍，肇事車輛後座血跡斑斑，2大人重傷、1男童無生命。（陳慶居攝）

警方趕抵現場蒐證調查肇事原因和責任。（陳慶居攝）

2名大人受重傷被送醫，另1男童現場無生命跡象。（陳慶居攝）

苗栗縣大湖鄉中原路6日深夜發生嚴重車禍，一輛自小客車疑似超車不當，偏離南下車道衝撞停放騎樓下兩輛小貨車，由於撞擊猛烈，肇事車輛2名大人、李姓駕駛、高姓乘客受重傷，另名2歲男童現場失去生命跡象，肇事司機有無酒駕與肇事責任，警方漏夜調查中。

謝姓目擊者指出，一輛行駛台3線南下進入大湖市區福特轎車於6日深夜10點多，疑似超車不當，撞進右側騎樓，連續衝擊2輛停放騎樓下的小貨車，將其中1輛推擠到南下車道，再迎面撞上第2輛小貨車，瞬間冒出火花，所幸未引發大火。

警方調查，自小客車是由22歲的李姓男子駕駛，後座坐24歲的高姓男乘客和1歲陳姓男童，車輛猛烈撞擊後，陳童當場失去生命跡象，李姓駕駛受困駕駛座，而高姓乘客現場即呈昏迷狀態。

謝姓目擊者心有餘悸表示，肇事自小客車當時車速很快，本以為會撞上他，結果車子扭向右側撞進騎樓下的2輛小貨車，還好只有冒火花沒引發大火，否則後果更嚴重。

事故發生後，肇事車輛車頭幾乎全毀，後座血跡斑斑，左鄰右舍住戶被猛烈撞擊聲嚇壞了，紛紛探頭了解狀況，警方也連夜蒐證調查肇事原因和責任。

(中時 )