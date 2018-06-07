獨／王俐人8個月戀情 認了分手餐飲小開

王俐人與餐飲小開戀情僅維持8個月。

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中時
王俐人承認因個性問題而協議分手。（圖片提供：TVBS）

王俐人與餐飲小開常家豪2人認識10幾年，去年從朋友昇華為戀人，今年2月她帶著男友參加公司尾牙時還嬌羞放閃，4月初出席公益活動一度因身體圓潤還遭質疑是不是懷孕了！日前她接受訪問時表示，與前男友交往僅8個月的戀情早已悄悄分手了。王俐人表示，「自己個性比較直爽，對方個性則比較溫、比較慢，兩人步調永遠達不到平衡點，在溝通上的確有些問題點，在摩擦不斷下，最後還是決定當朋友比較適合。」

王俐人表示，朋友跟情人真的不一樣，做朋友時對方的好跟壞不會每天看得到，但當情人時就會希望對方更好。交往期間自己都會很認真看待每件事情，但前男友卻覺得她「太嚴肅」，還因此產生許多摩擦。42歲的她認為，年紀愈大愈清楚自己要什麼，女人在30幾歲談戀愛，往往會為了結婚、生小孩而邁進，但現在的我也不會生小孩，「交往3個月就會知道適不適合！不需要像年輕時談戀愛一樣，發現不適合還拖在那邊，甚至催眠自己『說不定有可能』之類的話。」

她說，交往之初的確有想過會結婚，「但不適合就不要強求，因為強求後可能就會離婚。」現在退回朋友關係，她覺得不錯，「至少不會像年少分了手，還會覺得那麼難過，看清楚現況後反而會讓自己更開心，回歸做自己喜歡做的事情，才不會有拖累到別人的感覺。」

(中時 )

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