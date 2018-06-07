GDPR正式啟用 南航全力保護用戶隱私

2018年06月07日 03:51 工商 張佩芬

2018年5月25日，歐盟推出的通用資料保護規範 （General Data Protection Regulation以下簡稱GDPR）正式啟用，該規定堪稱“史上最嚴”資料隱私法，代表著全球企業處理與保護個人資料領域的劃時代轉折。作為亞洲運輸飛機最多、年客運量最大的航空公司，南航高度重視用戶隱私保護，迅速回應GDPR的要求，以實際行動全力保護用戶隱私。

南方航空近年積極推廣「南航e行」，旅客利用南方航空行動APP可實現出行全流程各個環節服務的電子化，達到＂一機在手、全程無憂＂目的。據悉，南航現已提供29座機場電子登機牌掃二維碼登機服務，在廣州白雲、南陽等機場更提供人臉辨識登機服務。面對GDPR的正式啟用，南航立即做出以下回應：

1. 旅客可以在南航官網及APP等平台查看《隱私政策》。當註冊或登錄南航明珠會員、里程兌換、購票、認證、修改個人資訊時，我們也會主動提示查看《隱私政策》。同時，南航早在GDPR啟用的第一時間以郵件告知所有註冊會員公司的回應。

2. 當旅客查看訂單時，旅遊證件號、聯絡訊息等個人敏感資訊會被部分遮罩，避免資訊洩露。

3. 南航已告知公司的合作代理，當他們為南航旅客提供機票服務時，要明確告知旅客收集資料的類型、管道、目的，以及如何存儲和使用，並在收集、處理、存儲旅客個人資料時，嚴格按照GDPR的要求做好使用者個人資料的保護措施。

(工商 )