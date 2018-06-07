又有颱風？菲東方熱帶性低氣壓今有機會發展為輕颱

氣象局對宜花東發大雨特報(圖/高德順)

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中時電子報

氣象局凌晨對宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發佈大雨特報。對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（７）日東半部地區有局部大雨發生的機率。

今天各地大部分時間仍是多雲到晴的天氣，中午過後山區容易有局部短暫雷陣雨，由於水氣減少及風向改變，平地午後雷雨的範圍會比昨天來得少，除南部仍有機會下到大部份平地外，其他地方將以近山區的平地為主，各地午後仍有局部大雨發生的機率，請多加留意，另外南部及花東在非午後時段也有機會出現零星短暫陣雨或雷雨；溫度方面，西半部高溫約３５、３６度，其中北部受到東南風過山沉降影響，高溫不排除再高一些，至於東半部則約３３度，提醒大家，白天氣溫偏高，紫外線強，中午前後外出務必要做好防曬措施，並多補充水分。

昨天上午８時形成的第４號颱風「艾維尼」，今天清晨２時位於鵝鑾鼻西方約１０４０公里海面上，週六前對臺灣天氣還沒有直接影響，不過今天起南部、東南部沿海及澎湖、恆春半島易有長浪出現，明天之後東北部沿海也有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全；下週日之後其強度有機會減弱為熱帶性低氣壓，不過將隨著西南季風的增強往巴士海峽移動，天氣開始變得不穩定，請留意最新的氣象資料；至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓目前結構仍在重組中，不過最快今天就有機會發展為輕度颱風，持續往西北方移動，本局將密切注意其動態。

西半部地區清晨至上午間細懸浮微粒濃度較高；午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度上升，零星地區及時段仍可能達「橘色提醒」。

西半部各空品區及馬祖、金門以「普通」等級為主；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級。

(中時電子報)

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