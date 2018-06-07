6月7日三大報頭版要聞

2018年06月07日 07:14 中時電子報 綜合報導

@中國時報

兩岸關係緊縮，我政府嚴審大陸人士來台，恐影響跨國企業全球布局。台北市美國商會昨天發表《2018台灣白皮書》，「強烈建議」我政府，放寬大陸商務人士來台每次簽證有效期限至30天，與國際規範接軌。

第10屆海峽論壇6日在福建登場，台北市由副市長鄧家基代表出席，市議員鍾小平爆料，他出席主辦方舉辦的歡迎宴，陸方熱情介紹連江縣、金門縣長，鄧家基卻沒被唱名也沒被邀上台，明顯被矮化。外界憂心雙城論壇恐因此生變，台北市長柯文哲說，平常心就沒事了，但對等尊嚴一定要遵守。據了解，新北市副市長呂衛青也沒上台。

全台用電屢創新高，缺電危機揮之不去，遠東集團董事長徐旭東昨日表示，喜不喜歡核電是個人選擇，但要廢核之前，必須把其他發電搞好，呼籲停機的核電機組盡快重啟；他也坦言企業節電5％很緊繃，再節確有困難。

北農總經理吳音寧爭議不斷，蔡英文總統昨在民進黨中常會下令力挺。她表示，吳音寧是有能力、會做事的人，但可能不熟悉政治，在政治場合應答，有時容易被誤解，她要求黨部與行政院對「假新聞」，須做適度的澄清。蔡英文稍後並在黨部活動中表示，「民進黨有時候感覺起來是一個比較古意的政黨」，忙著做事卻沒有大聲地說出成果。

@旺報

大陸全國政協主席汪洋6日在第十屆海峽論壇開幕式致詞時表示，民進黨當局放任縱容去中國化、漸進台獨，阻撓限制兩岸交流活動，使兩岸陷入政治僵局，他強調兩岸同胞要共擔民族大義，保持高度警惕，絕不容忍台獨分裂勢力作亂；汪洋在與國民黨副主席郝龍斌一行閉門會面階段，更引用古語表示「揚湯止沸，不如止薪」，不能想像在台灣的中國人自稱不是中國人，想吃中國的飯，就不能砸中國的鍋。

國民黨副主席郝龍斌6日在海峽論壇開幕式上發表講話，具體建議應繼續推動兩岸已簽署的23項協議，維持陸生、陸客來台的數量和品質，他認為國共兩黨應是夥伴關係，唯有以九二共識、反對台獨，才能振興中華；新黨主席郁慕明則批評面對台獨要「除毒務盡」，2020年把台獨打下，並公開宣示自己是個「統一工作者」。

繼上海後，大陸又一「省級」惠台地方落實細項出爐。第十屆海峽論壇6日於廈門舉辦，福建省委書記于偉國如預期對台胞送上大禮，發布《進一步促進閩台經濟文化交流合作66條措施》，其中包括支持台資農業企業、藉檢驗審批開放助推閩台農漁等商品來往、部分持台灣執照專業人員可直接在許可範圍執業、購屋時貸款申請享同等待遇等創新特點，被認為將讓台灣中小企業受惠，並吸引人才落地生根。

近來許多藍營人士組團赴大陸參訪，遭時代力量主席黃國昌在臉書發文批評「赴中朝貢」，國民黨中央委員連勝文6日率90名台青赴北京出席「首屆兩岸青年創新創業論壇」接受媒體採訪時回擊：「這種戴紅帽子、不理性的批判，其實也不是第一天發生，已經持續了20幾年。」

@工商時報

台股內外資合擊，上市櫃總市值昨突破37兆元再創新猷，同時，上市櫃百元俱樂部攻抵181檔、權證成交值及上市電子零組件類股指數，亦同步刷新紀錄，寫下台股四大驚奇。法人指出，美股近期也多以中小型股為主流，漲股不漲市是「萬一行情」的趨勢。

恨鐵不成鋼？針對台灣的新創環境，台北市電腦公會理事長童子賢昨（6）日開出重砲，直指現在台灣的窒息感，與主管機關防弊心態濃厚、缺乏興利態度有關。

美網路社交巨頭臉書（Facebook）的數據洩密事件，一波未平一波又起。臉書5日承認，與華為、聯想、OPPO、TCL等4家中國公司簽有數據共享協議。此舉引起美國國會批評，臉書也宣布在本周末之前終止與華為的協議。

台北市美國商會昨（6）日發表《2018台灣白皮書》，商會的能源委員會對我國供電穩定感到擔憂，建議2025年非核家園實施前及實施中，都應保留特定核電廠作為備案，因應可預測、難以克服的能源轉型阻礙，及緊急國安事件。

(中時電子報)