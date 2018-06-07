遭國安局姑丈鞭打生殖器 6歲姪兒：爸爸打的！

2018年06月07日 08:03 中時 李文正

任職國安局的洪姓男子不滿6歲姪兒吵鬧，竟以軟水管鞭打孩童生殖器，造成紅腫、瘀血，洪妻為了維護先生的工作，竟證稱傷勢是她毆打所致，檢察官尋求兒童青少年司法精神醫學鑑定，採信男童說法「尿尿地方的傷是爸爸打的」，將洪男依傷害罪起訴，並建請法院依兒少法加重其刑。

起訴書指出，洪妻的弟弟因案入監服刑，6歲男童的親生母親離婚後就不知去向，一出生就由姑姑撫養，男童喊姑姑為媽媽，姑丈為爸爸，3人同住在士林區德行東路一帶。

44歲的洪男，曾在軍方所屬的大學念研究所，他證稱，男童因調皮不服管教，曾徒手、使用硬尺、水管責打男童的手心、屁股，只用手指彈男童的陰莖，並否認虐待。

洪妻去年4月9日晚上幫孩童洗澡，發現傷勢嚴重，不僅左大腿淤血，連陰莖都紅腫、瘀血，趕緊將孩童送往附近聯合醫院治療，醫師發現新舊傷夾雜，立刻通報社工，整起事件因而爆發。但洪妻為了迥護在國安局上班的先生，證稱是她用水管打小孩屁股，男童捲縮身體閃躲，並沒有打生殖器，與診斷證明書上陰莖瘀血傷勢明顯不符。

檢察官事後國安局調班表，發現洪在案發前3天休假，孩童由他照顧，而孩童到庭證稱：「是爸爸打他尿尿的地方，媽媽不會，大腿及尿尿地方的傷，是爸爸打的！」檢方因而認定是洪妻說謊，認定洪涉犯傷害罪，洪妻予以不起訴。

(中時 )