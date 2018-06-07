狂打吳音寧VS韓國瑜對比　民進黨高雄選情「丞相起風了」

《中評社》認為高雄市長的選戰，韓國瑜已衝擊到民進黨高雄市長候選人陳其邁的選情，民進黨已經開始顧忌，高射砲對準韓國瑜開打。（林宏聰攝）

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中時電子報
/整理報導

若對政治敏感度夠高的網路使用者而言，瀏覽到民進黨政治人物或是相關人士的臉書，都會發現近來在護航深台北農產運銷公司總經理吳音寧時，都會把國民黨高雄市長候選人韓國瑜拿來做比較，問題是大眾檢驗的是吳音寧能力「夠不夠格」，怎會拿韓國瑜來做比對，怎麼想都不對勁。對此，《中評社》認為高雄市長的選戰，韓國瑜已衝擊到民進黨高雄市長候選人陳其邁的選情，民進黨已經開始顧忌，高射砲對準韓國瑜開打。

港媒《中評社》報導吳音寧上任一年多一再陷入爭議，最近又被爆出送洋酒給民進黨台北市黨部，現任市長柯文哲趕緊派人查帳止血。然而，民進黨此次卻未把矛頭對準柯文哲，而是製作表格對準韓國瑜，充滿濃濃的選舉味。如果有在瀏覽民進黨政治人物臉書如立委王定宇等人，可發現近來在護航吳音寧時，一定會拿韓國瑜做比對。而民進黨中常會邀請農委會陳吉仲副主委進行專案報告時，陳居然製作吳音寧與韓國瑜的比對表格，從人事制度、蔬菜價格等一一做比較。問題是大眾檢驗的是吳音寧能力「夠不夠格」，這拿韓國瑜來做比對，怎麼都不對勁。

《中評社》認為韓國瑜取得提名後，選戰節奏明快，已對陳其邁的選情造成衝擊。且韓國瑜曾任北農總經理，近日還運用果菜價格崩盤的新聞點與高雄農民座談，傾聽農民心聲，搶攻農民票。因此民進黨利用吳音寧高射砲對準韓國瑜開打，看來民進黨要力保高雄的江山，不能被韓國瑜所帶起的「旋風」擊倒。

(中時電子報)

文章來源：中評關注：綠痛打韓國瑜　表示藍軍起風了

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