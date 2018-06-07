世足》倒數7天－巴拿馬處女秀取經 拿到積分就是突破

2018年06月07日 08:21 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

從1978年首次參加世足資格賽，我國前友邦巴拿馬這次終於成功了！靠著綽號「無敵鐵金剛」的後衛托雷斯（Román Torres）的致勝進球，他們在資格賽最終戰以2比1氣走鄰居哥斯大黎加，以中北美暨加勒比海地區第3名拿到俄羅斯世足賽的門票，也是歷史性的第一次！

這對巴拿馬足球而言，當然是突破性的時刻，畢竟一如國人提到巴拿馬最著名的運動員，當然是大聯盟生涯救援王李維拉（Mariano Rivera），足球原本在巴國受歡迎的程度遠不如棒球，如今竟打入了世界足壇的最高殿堂。

巴拿馬教頭達瑞歐戈梅斯曾帶領3個不同國家拿到世足門票。（美聯社資料照）

巴拿馬的第一次，總教練達瑞歐戈梅斯（Hernán Darío Gómez）居功厥偉。他曾帶領祖國哥倫比亞打入1998世足賽，轉戰厄瓜多又於4年後達陣，儘管此後執教生涯起起伏伏，這次成功帶領巴拿馬圓夢，也成為除法籍教練米歇爾（Henri Michel）之外，唯一帶領3個不同國家打入世足賽的主帥。

巴拿馬有批合作超過10年的核心陣容，32歲的托雷斯是MLS西雅圖海灣者前年奪冠的重要功臣，還有同為37歲的後衛巴洛伊（Felipe Baloy）、前鋒裴瑞斯（Blas Perez），以及綽號「鬥牛士」的36歲前鋒提哈達（Luis Tejada）、休士頓發電機後衛馬恰多（Adolfo Machado）等資深要角。

踢過6國聯賽的中場大將庫柏（Armando Cooper）雖才30歲，但他19歲就成為國腳。36歲門將潘內多（Jaime Penedo）則已在國家隊出賽130場，於去年幫助母隊布加勒斯特發電機，也是巴拿馬2005、2013年獲中北美金盃賽亞軍的賽事最佳門將。

巴拿馬當家門神潘內多效力於羅馬尼亞的布加勒斯特發電機。（美聯社資料照）

戈梅斯的成功之處，是將老少陣容有效整合了起來。年僅22歲的右後衛穆瑞爾（Michael Amir Murillo）不論在國家隊或母隊MLS紐約紅牛，都已是不動主力，24歲的巴塞納斯（Édgar Bárcenas）也可望在世足賽先發。

巴拿馬雖有多名資深老將，洲際大賽的經驗卻幾乎是零，拿到世足資格賽門票後，他們在友誼賽只贏過弱隊格拉納達與千里達，平威爾斯與北愛爾蘭，對伊朗、丹麥與瑞士都輸，甚至被瑞士灌了6球，都暴露出更上層樓的瓶頸。

戈梅斯很清楚子弟兵的能耐，將以5-4-1陣型為主，策略就是死守大後方，等待快速反擊的取分機會。畢竟對上比利時、英格蘭都只有挨打的份，小組賽最後一戰對上突尼西亞，才可能改踢比較積極進攻的4-4-2。

1970年之後，首次打入世足賽的中北美暨加勒比海隊伍，只有1990年的哥斯大黎加能夠晉級淘汰賽。巴拿馬不會貪心，能打進世足賽已經是無上榮耀，有任何積分進帳都會是歷史性的突破。重要的是，巴拿馬的高齡班底交棒在即，年輕世代能否在俄羅斯之旅成長茁壯，才是他們有沒有下一屆的關鍵。

22歲右後衛穆瑞爾已是MLS紐約紅牛的當家右後衛。（美聯社資料照）

巴拿馬小檔案

★世界排名：3

★世足參賽次數：1

★世足最佳成績：首次參賽

★上屆成績：未晉級

★總教練：達瑞歐戈梅斯（Hernán Darío Gómez）

★台灣運彩奪冠賠率：900.00

(中時電子報)