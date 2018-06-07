墮胎兩次才知自己是小三 揭名設計師的底還挨告

2018年06月07日 08:38 中時電子報 張國欽

知名室內設計師陶繼綱今年3月遭同居女子「莎莎」指控，隱瞞結婚、腳踏兩條船，莎莎去年8月還兩次在臉書指陶「打腫臉充胖子？」、「都沒錢在借錢了，還說瑪莎拉蒂是你的車」、「號稱哈佛畢業」。陶男不滿怒告莎莎妨害名譽，但新北地院認為莎莎所言事實，判莎沙無罪，陶可上訴。

莎莎今年三月曾對《蘋果》表示，個人際遇如同韓劇《愛的謊言》劇情翻版，早年曾跟陶男短暫交往過，2013年6月重逢，陶男猛烈追求也拿出身分證稱自己未婚、無女友，兩人才再成為男女朋友，同居內湖，還不時與陶家親友聚餐。

不止如此，莎莎在兩人同居期間曾為陶男墮胎兩次，但陶男2015年起常藉口不在家，去年6月稱到中國出差，卻失聯兩天，後來陶男才坦承已結，且有小孩，因而提出分手，並要她一個禮拜內搬離，兩人感情就此破裂。

莎莎去年8月初在臉書PO文：「陶繼綱～你怎麼打腫臉充胖子？」、「都沒錢在借錢了～還說瑪莎拉蒂是你的車」，更稱陶男是「號稱哈佛畢業」。陶男因此自訴莎莎妨害名譽。

但新北地院開庭時，陶男坦承曾對外說瑪莎拉蒂是他的車、哈佛畢業，且跟莎莎借30萬元付房貸，也只取得在哈佛進修半年的結業證書。法官因而認為莎莎並未涉及誹謗，判莎莎無罪，但陶可上訴。

(中時電子報)