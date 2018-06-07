美航母穿台 羅致政：不排除未來會常態化

美國小鷹號曾於2007年穿越台灣海峽，這是20年來美航母第2次通過台海。（美聯社資料照片）

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中時電子報

美國在台協會（AIT）的新辦公大樓將於6月12日落成，外媒報導，在大陸不斷挑釁之下，美軍正重新考慮派戰艦現身台灣海峽。一名不願具名的美國官員向路透表示：「是他們（北京）主動挑起的。」立法委員、民進黨國際部主任的羅致政分析，不排除未來美國航母會常態化行經台灣海峽。

羅致政6日接受《放言》訪問時指出，美國航母擬通過台灣海峽，有三個意涵：一、川金會前的外交籌碼談判；二、向美國在台協會（AIT）新館落成表達對台友善態度；三、不排除未來美國航母會常態化行經台灣海峽。

羅致政認為，最近中共航母遼寧號經常出沒在台海附近，美國對於這樣的發展，勢必要作相當回應，派遣航母在這個時刻通過台灣海峽，應是美方軍事戰略基本立場的表現。羅致政甚至預測，不排除未來美國航母常態化通過台灣海峽的可能性。

過去20年來，美軍航母穿越台灣海峽僅有2次。第一次是1996年，當時台灣即將在3月23日舉行第一次民選總統投票，大陸對台文攻武嚇，進行飛彈演習，美軍尼米茲號穿過台灣海峽，解除一場台海飛彈危機。

美航母第二次通過台灣海峽，是在2007年11月，美國小鷹號穿越台灣海峽。當時美方並未說明原因，我方事後研判，小鷹號因遭大陸拒絕停靠香港後，刻意向大陸「示威」，因而取道台海返回日本駐防地。

(中時電子報)

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