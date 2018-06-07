蔡英文自評民進黨古意惹笑話 網友噓爆：黨工連護航都沒辦法

2018年06月07日 08:38 中時電子報 陳怡文

昨總統蔡英文出席縣市暨勞工黨部新任主委宣誓典禮，直言「民進黨有時候感覺起來是一個比較古意的政黨，努力做事，忙著做事卻沒有大聲地說出成果」，另外，蔡總統也要中央黨部與各地方黨部合作教導選民分辨假消息、假新聞，千萬不要讓對手扭曲真相。對此，PTT網友「噓」聲四起，「笑話冠軍產生了」不合你意就是謠言 你最古意反你的都惡意，「史上最大笑話」。

蔡英文除了說出「民進黨有時候感覺起來是一個比較古意的政黨，努力做事，忙著做事卻沒有大聲地說出成果」外，也表示「團結勝選，就是我們最重要的目標」2018沒有失敗的空間，只有勝選，才能讓改革堅定地走下去。

但PTT網友認為「這句話真正悲哀的是，她真的打從心裡覺得她幹的不錯」、「現在是打算出幹話大全就對了？」、「古意人不會隨便批評人喔 看看你們在野的樣子好意思說古意」、「最好笑的是黨工知道發言太低能連護航都沒辦法」、「最假的假新聞」、「一堆講幹話的黨員，黨主席居然敢說自己黨古意，臉皮到底」、「蔡英文上台兩年，拿出的是慘不忍睹稀巴爛的政績，居然還在自我感覺良好？」、「古意新解，意思是以現在社會說法，所謂古意就是以假仙的形式詐騙」、「開口閉口都是選舉~~~唉~~」、「哈！哈哈！哈哈哈！這真是有人類以來，最大的笑話囉！也是最大的謊言！」。

※ 古意：忠厚、老實、憨厚的意思。

(中時電子報)