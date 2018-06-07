新航母艦載機 英首4架F-35B越洋3千英哩返國

2018年06月07日 08:45 中時電子報 李靖棠

據英國廣播公司（BBC）報導，全英矚目的4架F-35B型戰機（F-35B Lightning II），昨日因天候不佳而被迫延期後，於今早在空中加油機的協助下，順利從美國南卡羅萊納州（South Carolina）跨越大西洋、抵英國馬漢姆空軍基地（RAF Marham）。英國軍方擬將可短場起降的新型F-35B戰機，用做兩艘新航母伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth）與威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）的艦載機，大大強化英國海軍的空戰能力。

首批4架隸屬於皇家空軍（Royal Air Force）617中隊，返回英國後，將與皇家空軍和海軍進行一連串陸海空訓練，包含在伊莉莎白號航空母艦甲板起降；而8月下旬，還有5架F-35B戰機會返回英國，為新一代艦載機上艦做好萬全準備。

英國空軍今天迎來新戰力加入：F-35B戰機！（圖/皇家空軍）

F-35隱匿戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

With the first F35 jets heading towards RAF Marham today, Commodore Andrew Betton OBE explains what the UK Lightning aircraft means for the @RoyalNavy's Carrier Strike capability. #F35UK pic.twitter.com/MvHmf6oLlM — Royal Navy (@RoyalNavy) 2018年6月6日

報導中指出，英國目前共擁有15架F-35B戰機，多數仍在美國受訓。而本次為了迎接這批「貴客」，馬漢姆空軍基地砸下5.5億英鎊（約219.1億台幣）經費進行升級。而本次領飛跨越大西洋的中隊指揮官布切爾（John Butcher）在安全降落後，興奮地向媒體表示，「這應該是我加入皇家空軍多年以來，最光榮的一刻了！率領同袍完成3,000英哩的越洋飛行。」

(中時電子報)