獨家》米其林級私宅日料 鮨七海台北低調開賣

2018年06月07日 08:53 工商 姚舜

野澤勝捏製握壽司的手法純熟，速度很很快，且提味的手法很多元。（攝影／姚舜）

〈鮨七海〉握壽司的醬汁都是特調的「祕醬」，與食材相輔相成。（攝影／姚舜）

〈鮨七海〉標榜店內所用食材100％皆由日本進口，圖為以帶皮熟成的金目鯛捏製的握壽司。（攝影／姚舜）

〈毛蟹佐冬瓜〉是以手拆毛蟹肉搭配魚卵並用煨煮入味冬瓜襯底，上桌前並會用紫蘇花點綴。（攝影／姚舜）

在精緻瓷罐中足足蒸炖3小時的日本黑鮑魚，切片後與鮑魚肝一起呈盤出菜，口感鮮嫩彈Q且非常入味。（攝影／姚舜）

野潭勝炙燒鮪魚大腹不是用瓦斯噴槍，而是在將燒紅的備長炭放在烤網上，隔著烤網由上往下隔空炭烤。（攝影／姚舜）

八重味噌是野潭勝老家名古屋 特產，〈鰻魚棒壽司〉的米飯拌入這種味道濃重的味噌，搭配烤鰻魚。（攝影／姚舜）

在〈鮨七海〉可以嘗到握壽司、棒壽司、軍艦壽司，以及外觀像一根黑色鐵柱的〈鐵火捲〉。（攝影／姚舜）

〈鮨七海〉除主要供應海鮮壽司，也有以細膩廚功烹製的熱食，圖為〈銀鱈味噌燒〉。（攝影／姚舜）

刀工不只是為了「美觀」，更是為了「口感」，從〈鯖魚握壽司〉可以看出野澤勝的刀工不俗。（攝影／姚舜）

這不是傳統的〈玉子燒〉，而是用蛋液混合山藥泥並加了蝦仁和蜂蜜烤出的甜點，口感像濕潤的長崎蛋糕。（攝影／姚舜）

〈鮨七海〉的壽司檯是用檜木打造，一個餐期只容12人在板前用餐。（攝影／姚舜）

位在台北市仁愛路巷弄內的〈鮨七海〉，入口布簾左下角印有小小的logo，非常低調。（攝影／姚舜）

〈鮨七海〉主廚野澤勝（Masaru Nozawa）曾擔任壽名名廚石橋正和（Masakazu Ishibashi）左右手，在石橋欽點下來台坐鎮。（攝影／姚舜）

台北又出現一家「難訂位」的Omakase私宅型日本料理餐廳！

熱愛美食、尤愛日本料理的三二行館前董事長、敦宜企業負責人邱泰翰，繼以「名廚快閃」型式在台北101大樓開設〈TABLE〉餐廳後，又在台北市國父紀念館對面、仁愛路四段巷弄內開設了以專攻高檔壽司為主的高檔私它日料餐廳〈鮨七海〉。經過了近二個月一再試菜，新餐廳已自本月初起開始試營運，雖然預計6月底才正式開幕，但不少食客早已聞風慕名搶訂，目前訂位接單已到7月底，如此「盛況」，讓邱泰翰不禁感嘆道：在台灣高檔日本料理受歡迎的程度還是遠遠超過法國菜啊！

這兩年，台北都會出現了一些到名流貴婦、政商二代狂愛的日料壽司割烹名店，這些名店具備了共同的特質包括：

1.低調／餐廳多位在不惹眼的社區巷弄內，只有小小的店招，不明究裡者根本不知到這裡「躲」了一家餐廳，而且是高檔餐廳。

2.小巧／餐廳都不大，能接待的客人也都不多，「黃金用餐區」則是壽司檯前的「板前」區。

3.Omakase／沒有固定制式菜單，而是採全交給主廚或料理長負責配菜的Omakase（即無菜單料理)型式供餐。

4.握壽司為主／菜餚以生魚片、握壽司等日料冷食為主，熱食為輔，且冷食多是主廚或料理長在板前現做。

5.食材搭飛機／食材用料高檔，且標榜多數是日本空運進口來台。

6.不預訂不接待／採俱樂部會所式經營，只接受客人預約訂席，沒有預約而欲直接Walki In，恕不接待。

7.血統至上／餐廳主廚或料理長必「系出名門」，曾追隨名店名廚歷練，或號稱米其林餐廳名廚「嫡系」，具有「特殊DNA」才備受青睞。

〈鮨七海〉即具備了前述7大特質。開在私它的餐廳不大，只有一12人的壽司台，裝潢設計走現代和風，簡約卻雅緻。牆面是「可呼吸」的圭藻土與原木。邱泰翰表示，有些窗框和門棱是從自己舊家老宅拆下來。檜本打造的壽司檯按日本壽司名店規格設計，所以餐具器皿是食材100%自日本進口。「連食材都100%自日本進口？」，我問。邱泰翰表示，為了「拚道地」，除了海鮮外，〈鮨七海〉連食蔬都來自日本。

〈鮨七海〉的主廚野澤勝（Masaru Nozawa）也是「日本進口」。他在日本有超過 11 年壽司料理經歷，其中最耀眼的是在銀座的〈鮨．石橋正和〉（ Sushi Masa Ishibashi」擔任壽司名廚石橋正和（Masakazu Ishibashi）的左右手。

石橋正和曾是東京銀座米其林1星壽司名店〈Ginza Sushi Ichi 銀座鮨一〉的行政總廚，並為集團負責海外展店，2016年他擔任新加坡〈Shoukouwa 小康和〉行政主廚，不到4個月即在〈新加坡米其林指南〉得到2星。邱泰翰開〈鮨七海〉就是與石橋正和合作，野澤勝就是石橋正和親自欽點來台坐鎮。為無後顧之憂，野澤勝的妻子亦一起來台，邱泰翰並幫主廚夫婦在餐廳附近租了房子。

「美味十分，食材就占了八分」，〈鮨七海〉以「七海」為名，就是彰顯餐廳主打海鮮，這天我嘗到的海膽、比目魚、黑鮑、鯖魚、毛蟹、春子鯛、鮪魚、金目鯛、鰻魚，以及紅喉，全是日本進口。「紅喉？」，我好奇，台灣就有紅喉，何必進口？「你嘗嘗再說」，我嘗了，果然細緻且因油脂更豐，所以有乳香。

除了握壽司，這一晚我還嘗到了用烤鰻魚搭配以八重味噌為米飯調味的〈鰻魚棒壽司〉，用北海道馬糞海膽捏製的〈軍艦壽司〉，以及用鮪魚碎肉捲製的〈鐵火捲〉，壽司種類之繁，堪稱「壽司綜藝大集合」。而野澤勝捏製握壽司的速度很快、很流暢，一貫握壽司在他手上沒有幾秒鐘就完成，唯有訓練有素、「根正苗紅」才能有此功力。

野澤勝的刀工與調味的技法亦很純熟到位，他炙燒海鮮的方式也獨具特色。台灣不少廚師為省時，多用瓦斯噴燈直接以明火炙燒海鮮，這晚，野澤勝則是將〈鮪魚大腹握壽〉捏好後，再將燒紅的備長炭放在烤網上，隔著烤網由上往下隔空炭烤。炭烤，香氣就是不同，這一招「隔空加熱」，也讓板前增加了更多可看性。也就是諸多的「與眾不同」，我預估，這店也會紅紅火火好一陣子。

(工商 )