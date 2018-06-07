蔡政府無能不做事？李艷秋諷：520後做了13件事

2018年06月07日 08:52 中時電子報 謝雅柔

資深媒體人李艷秋昨發文指出，有朋友向她訴苦，並表示今年日子難過，更痛批政府無能不做事。李艷秋則諷刺表示，蔡政府是最勇於任事的政府，她說520之後蔡政府做了13件事，無論是報復中國、孝敬外國、凌虐本國，都是攸關民進黨政權生存的大事，「我滿懷敬意的重溫一下『這十天，政府為你做了什麼？』，突然覺得背脊一陣寒意爬上來」。

李艷秋在臉書撰文指出，有朋友說今年日子超級難過，天氣反常的熱，待在家裡吹冷氣怕電費高，出門亂逛怕被錯殺，開車出遊油價漲，到百貨公司怕停電，和朋友聚會怕被問小孩有沒有找到平均月薪六萬的工作，連家鄉的親戚都說香蕉鳳梨盛產賣不出，能不能想想辦法？最後則臭罵政府無能不做事。

「其實是個誤解」。李艷秋諷刺表示，蔡政府一直是最敢為、最積極、最勇於任事的政府。李特別將520之後，政府進行的工作做了整理，包括一、促進轉型正義委員會成立，解決中正紀念堂最大銅像是重點工作。二、最高法院、最高行政法院法官，改由總統特任，立委進入遴選委員會。三、45天內換兩個教育部長，現在教育部沒部長，台大沒校長。四、檢調約談台大校長遴選委員。五、布吉納法索斷交，原因是在野黨不團結。六、報復斷交，嚴審大陸人來台，徹查陸方在台商業、學術據點。七、運作公投禁掛五星旗。八、陸書出版須經審查。九、透過美國捐100萬美金給WHA，尚不知是否捐得成。十、捐索羅門9億。十一、給海地45億蓋電廠。十二、花6.9億將核四燃料棒運回美國找買家，80億買的，未來可賣20億。近3000億蓋的核四，確定不可能再運作。十三、核二二號機重啟發電。

李艷秋說這麼多重大措施，不論是報復中國、孝敬外國、凌虐本國，都是攸關民進黨政權生存的大事，不是一般老百姓可以理解的。「我告訴朋友，要放大格局，不要老拿生活問題指責政府，關幾家飯店、少幾家旅行社、跑幾個教授、走幾個學生、上不了公托、加不了薪...哪有顧主權抓政權重要？」李說等到年底選舉前，一定會拿好康討好選民，那個時候，路燈亮、水溝通，河清海晏，盛世榮景就會出現，擔心的民生問題就解決了。李說她滿懷敬意的重溫一下「這十天，政府為你做了什麼？」，突然覺得背脊一陣寒意爬上來，從頭涼到腳，頓時全身清涼不少。

(中時電子報)