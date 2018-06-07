幸福苗栗．環鄉小徑活動　西湖版伯朗大道吸睛

2018年06月07日 09:29 中時 陳慶居

苗栗縣政府舉辦「幸福苗栗．環鄉小徑」FUN粽西湖活動，環鄉小徑的苦楝樹營造西湖版「伯朗大道」亮點。（陳慶居攝）

稻穗逐漸轉為金黃色時，又將掀起遊客對苗栗縣西湖鄉「伯朗大道」熱潮。縣府9日將在西湖舉辦「幸福苗栗．環鄉小徑」FUN粽西湖，安排健行、包粽比賽、香包DIY系列活動，晚會另邀客家歌手演出還有摸彩助興，也讓遊客感受環鄉小徑與苦楝樹之美。

縣長徐耀昌、代理鄉長楊秀瑕率同地方各界為活動暖身，希望藉大型活動行銷各鄉鎮市的特色，讓地方鄉親參與，也邀遊客更深入認識純樸家鄉和優美環境，體驗西湖之美，帶動觀光休閒和產業發展。

FUN粽西湖活動，9日上午7時由環鄉小徑健行打開序幕，將由鄉內國中小學生、家長及鄉親戴著彩繪的斗笠分別從吳濁流藝文館、劉恩寬古宅分2路出發，在西湖鄉的地景亮點苦煉樹集結後，舉起「LOVE」大型看板，由空拍機拍攝置身伯朗大道的幸福一刻。

主辦單位並從西湖鄉9個村當中，各推舉1對模範夫妻，安排在格林奇幻森林由專業攝影師拍攝「幸福照我家」紀念寫真照，迎合「幸福苗栗」主題和施政主軸。

當天下午2至6時，西湖鄉店仔街則進行「客語友善商店闖關」活動，過關的民眾可憑集點卡兌換禮品；在五龍宮旁的四季廣場安排有包粽子比賽，除鄉內國中小學生及家長一同報名參加外，並開放10組讓民眾組隊報名；而香包DIY則採現場報名，分3梯次、每梯次30人。

9日晚間6時在四季廣場舞台區有藝文表演暖身，晚會邀請金曲獎歷年最佳客家歌手羅賓樂團、二本貓樂團、東東樂團、黃子軒、羅文裕及亞洲10大歌手梁一貞接力演出。

(中時 )