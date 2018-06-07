法網》度過首盤亂流　球后靠頭腦贏球

羅馬尼亞籍現任職業女網世界球后哈麗普，靠著冷靜化解場上危機，順利克服一盤落後，逆轉勝對手晉級。(法新)

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中時電子報
/綜合報導

來自羅馬尼亞、WTA職業女網現任世界球后哈麗普（Simona Halep）在今年賽季開始前，表示自己學著擁抱自己在球場上的所有情緒，並享受比賽的每一瞬間，隨著在2018法國網球公開賽持續前進，她臉上的笑容也更大了。

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哈麗普在今年法網女單8強賽，克服開賽第一盤被連破兩個發球局、0：4落後並輸掉的劣勢連追兩盤，以6：7(2：7)、6：3、6：2擊退大會第12號種子、德國好手可貝兒（Angelique Kerber）。

賽後哈麗普被問到，如果繼續笑著比賽，是否覺得自己可以一直贏下去，她說：「我希望如此。想保持笑容並不困難，當我贏球時，當然是開心的笑，但就算不幸落敗，我也要笑著面對一切。」

德國好手可貝兒在法網女單8強賽雖然先拿下一盤，可惜未能延續氣勢獲勝。(法新)

談到8強賽表現，哈麗普說：「真想忘掉第一盤前幾局的表現，那不是我想要的狀態，但我保持專注也不放棄，我想這是我之所以拿下勝利的原因，我是靠頭腦和意志力贏球的。」

羅馬尼亞球迷揮舞國旗，替女網世界球后哈麗普加油。(法新)

哈麗普將和西班牙甜姐兒穆古如莎（Garbine Muguruza）爭奪今年法網女單決賽門票，穆古如莎在8強賽6：2、6：1輕取俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova），哈麗普說：「我要試著不讓穆古如莎在場上打得太輕鬆，並掌握好自己的節奏，穆古如莎是很棒的選手、狀態正好，也是2016年法網女單冠軍，這場比賽對我會是很大的挑戰。」

(中時電子報)

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