姚文智又要辦造勢晚會 網譏：南部老人又可一日遊囉！

民進黨台北市長參選人姚文智昨接受廣播節目訪問，表示將在6月下旬舉辦大型造勢晚會，會從中央到地方總動員，破除「打假球」、「棄保」等謠言。（鄧博仁攝）

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中時電子報
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民進黨台北市長參選人姚文智昨接受廣播節目訪問，表示將在6月下旬舉辦大型造勢晚會，會從中央到地方總動員，破除「打假球」、「棄保」等謠言。批踢踢網友譏諷不知民進黨北北基桃四縣市候選人會一同登場嗎？到時可打出「台北姚姚姚，新北衝衝衝，桃園燦燦燦，基隆右右右」的口號，為姚文智衝出一番氣勢；還有網友譏諷「南部老人又可一日遊了」！

據《民報》報導姚文智昨接受廣播節目主持人鄭弘儀節目專訪時表示，將於6月23日舉辦大型造勢晚會，並邀請行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等民進黨大咖出席，從中央到地方總動員，破除「棄保」的謠言。現在關於「棄保」的謠言，都是「網軍」和「假民調」的放話，這次的大型晚會，就是民進黨團結站出來，破除謠言！

只見批踢踢網友譏諷「又要從南部運人上去了嗎？可以順便去台北玩」、「又要叫南部的老人上來喔」、「南部瓜民北上一日遊」、「遊覽車準備好了」、「所以又要搭遊覽車上來了逆? XDDD」、「看見當初國民黨敗像已現的樣子了…歷史真的一直重覆」、更有網友表示「台北姚姚姚，新北衝衝衝，桃園燦燦燦，基隆右右右，四個北北基桃的民進黨候選人可以一起同台登場，絕對可以幫蚊子衝出一番氣勢」！

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址

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