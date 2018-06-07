孫安佐升級聯邦重罪「最重恐判10年」！檢察官喊話父母：該醒醒！

2018年06月07日 12:11 中時 林淑娟

藝人狄鶯和孫鵬的18歲獨子孫安佐3月26日在美恐嚇攻擊校園被逮，6月4日他在法庭認罪，換得法官判處4到23個月刑期，法官當庭裁示假釋，孫已被從賓州監獄移交聯邦監獄。聯邦檢察官麥克史溫（William M. McSwain）6日下午3點（台灣時間7日凌晨3點）召開記者會指出，此案已移至聯邦層級，孫安佐以持非美國公民身分持有武器罪名遭起訴，若遭定罪，被遞解出境後將永久不得入境美國。

包括美國檢察官麥克史溫、米勒（Marlon Miller）、德拉瓦郡地區檢察官柯普蘭（Kate Copeland）、負責本案的國土安全部費城辦公室官員都出席記者會。據中央社報導，麥克史溫說，儘管孫安佐聲稱向校園開槍只是開玩笑，但任何人做出這樣的威脅，執法部門都必須嚴肅對待，並調查一切線索，執法部門必須運用一切力量全力防止攻擊發生，保護我們的孩童與社會免於受到傷害。聯邦司法當局已對孫安佐提出控罪，即將展開30天的調查，在這段期間，可能對孫安佐提出新的指控。

中央社指出，以非移民簽證在美國持有彈藥屬於聯邦重罪（felony），最重可處10年徒刑及25萬美元罰鍰。聯邦裁決與德拉瓦郡法院判處的4至23個月刑期各自獨立，但由於德拉瓦郡法院已裁准由聯邦接管本案，以利遣返程序，孫安佐不必在地方監獄服滿4個月刑期。孫安佐辯護律師凱勒（Robert Keller）4日受訪時曾表示，根據與檢方的協議，若聯邦機關決定將孫安佐遞解出境，孫安佐不會抗告，將自願離開美國。孫安佐遭勒令退學後，已失去留在美國的機會，無論是否被控罪名，孫安佐都必須離開美國。

麥克史溫也向身為父母的孫鵬、狄鶯喊話，強調「關心孩子的行為舉止是家長的責任。」要家長「該醒醒了，做你們該做的」，「小孩不應在爸媽不知情的狀況下持有武器、囤積彈藥，一旦發現，應隨時留意並關心孩子的動態，「當家長知道這種情形後，應該採取行動，問孩子問題、查看他們的臥室、留意他們的網路活動與社交媒體帳號，該醒醒做你們該做的，孩子的事就是你們的事。」

孫安佐被控恐嚇開槍掃射在賓州就讀的高中，3月26日遭美國警方逮捕。6月4日在賓州德拉瓦郡中級民刑法院舉行的審前會議中，孫安佐就恐怖威脅罪認罪，表示「在獄中，我沒有一天不後悔自己的作為」，檢方則撤銷持有犯罪工具意圖犯案罪名。法官判處4至23個月刑期，並同意由聯邦機關接管本案，啟動遣返程序。當時有美官員稱，最快6月底被遣返回台。

(中時 )