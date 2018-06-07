孫安佐升級聯邦重罪「最重恐判10年」！檢察官喊話父母：該醒醒！

狄鶯獨子孫安佐在美恐嚇攻擊校園，升級聯邦重罪。（取材臉書）

友善列印
中時

藝人狄鶯和孫鵬的18歲獨子孫安佐3月26日在美恐嚇攻擊校園被逮，6月4日他在法庭認罪，換得法官判處4到23個月刑期，法官當庭裁示假釋，孫已被從賓州監獄移交聯邦監獄。聯邦檢察官麥克史溫（William M. McSwain）6日下午3點（台灣時間7日凌晨3點）召開記者會指出，此案已移至聯邦層級，孫安佐以持非美國公民身分持有武器罪名遭起訴，若遭定罪，被遞解出境後將永久不得入境美國。

包括美國檢察官麥克史溫、米勒（Marlon Miller）、德拉瓦郡地區檢察官柯普蘭（Kate Copeland）、負責本案的國土安全部費城辦公室官員都出席記者會。據中央社報導，麥克史溫說，儘管孫安佐聲稱向校園開槍只是開玩笑，但任何人做出這樣的威脅，執法部門都必須嚴肅對待，並調查一切線索，執法部門必須運用一切力量全力防止攻擊發生，保護我們的孩童與社會免於受到傷害。聯邦司法當局已對孫安佐提出控罪，即將展開30天的調查，在這段期間，可能對孫安佐提出新的指控。

中央社指出，以非移民簽證在美國持有彈藥屬於聯邦重罪（felony），最重可處10年徒刑及25萬美元罰鍰。聯邦裁決與德拉瓦郡法院判處的4至23個月刑期各自獨立，但由於德拉瓦郡法院已裁准由聯邦接管本案，以利遣返程序，孫安佐不必在地方監獄服滿4個月刑期。孫安佐辯護律師凱勒（Robert Keller）4日受訪時曾表示，根據與檢方的協議，若聯邦機關決定將孫安佐遞解出境，孫安佐不會抗告，將自願離開美國。孫安佐遭勒令退學後，已失去留在美國的機會，無論是否被控罪名，孫安佐都必須離開美國。

麥克史溫也向身為父母的孫鵬、狄鶯喊話，強調「關心孩子的行為舉止是家長的責任。」要家長「該醒醒了，做你們該做的」，「小孩不應在爸媽不知情的狀況下持有武器、囤積彈藥，一旦發現，應隨時留意並關心孩子的動態，「當家長知道這種情形後，應該採取行動，問孩子問題、查看他們的臥室、留意他們的網路活動與社交媒體帳號，該醒醒做你們該做的，孩子的事就是你們的事。」

孫安佐被控恐嚇開槍掃射在賓州就讀的高中，3月26日遭美國警方逮捕。6月4日在賓州德拉瓦郡中級民刑法院舉行的審前會議中，孫安佐就恐怖威脅罪認罪，表示「在獄中，我沒有一天不後悔自己的作為」，檢方則撤銷持有犯罪工具意圖犯案罪名。法官判處4至23個月刑期，並同意由聯邦機關接管本案，啟動遣返程序。當時有美官員稱，最快6月底被遣返回台。

(中時 )

孫安佐升級聯邦重罪 檢察官喊話… 今執行安樂死 傅達仁喝藥10分鐘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。