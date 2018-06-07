驍勇善戰 星將派神秘廓爾喀特警保護川金會

為保護川金會安全，新加坡將派出廓爾喀警察團強化防衛。（圖/路透社）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，在幾經波折後，被稱為世紀會談的「川金會」終確定於6月12日在新加坡聖淘沙（Sentosa）舉行，身為東道主的新加坡不敢大意，除了強化當日的區域和空域管制外，更派出麾下菁英特警部隊之一的廓爾喀警察團（Gurkha Contingent），近身保護美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩（Kim Jong-un），也讓這隻具有神秘色彩的剽悍部隊，再次於國際場合亮相。

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事實上，這並非廓爾喀警察團首次貼身保護外國元首，上週於新加坡舉辦的「香格里拉對話」（The Shangri-La Dialogue），來訪的印度總理莫迪（Narendra Modi）和美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）均獲得星國政府的特別保護。當年的馬習會，會場外也看得到廓爾喀警察團的身影。但由於廓爾喀人的特殊性質，新加坡官方始終不願證實所派出的特警人數和規劃，讓這批被稱為「彎刀部隊」的廓爾喀警察團，與外界之間一直隔著一層紗。

不只川金會，事實上當年「馬習會」場外，也能看見廓爾喀警察團巡守的身影。（圖/路透社）

來自尼泊爾的廓爾喀人，以驍勇善戰聞名於南亞和東南亞，清高宗乾隆年間曾與清廷開戰，最終遭福康安率大軍擊潰，迫使廓爾喀向清朝五年朝貢一次，直到1905年被英國東印度公司徹底控制為止，也成為乾隆皇帝的「十全武功」之一。

1943年英軍的廓爾喀傭兵在突尼西亞作戰。（圖/Imperial War Museums）

在英國人進入印度和東南亞後，廓爾喀人成為英國的雇傭兵之一，逐漸轉變成一隻約3,700人的廓爾喀傭兵旅，分別派往英國、新加坡、汶萊和1997年以前的英屬香港，也成為這些前英屬地遺留至今的「特色」之一。廓爾喀人帶著一把廓爾喀彎刀，該刀鋒利無比，也讓廓爾喀人成為英軍在山地戰與游擊隊的重要主力。

雖然新加坡官方拒絕回應此消息，但部份智庫透露，隸屬於內政部的廓爾喀警察團人數約有1,800人，平常時間主要負責來訪重要外賓安全、國際學校和與馬來西亞邊界的防衛。廓爾喀警察團成員於18、19人招募入伍，45歲退伍，但對於新加坡而言，他們卻始終是「外人」的身份。

(中時電子報)

文章來源：Armed with khukris and assault rifles, Singapore’s fierce Gurkhas to guard Trump-Kim summit

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