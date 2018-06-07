雄三飛彈誤射二審宣判 士官長2年改判1年9月

2018年06月07日 09:40 中時 曹明正

前年7月海軍金江艦誤射雄三飛彈，造成翔利昇漁船1死3傷，高雄高分院7日二審宣判，依業務過失致死，判兵器長許博為1年2月、射控士官長陳銘修1年9月、飛彈中士高嘉駿1年6月，僅陳銘修比原審少3個月，其餘2人刑度一樣，還可上訴，

海軍金江艦2016年7月1日在左營軍港準備甲操測考，卻在作戰模式下發射雄三飛彈，約2分鐘後擊中在澎湖海域作業的興達港籍翔利昇漁船，船長黃文忠當場死在駕駛座上，他的兒子及2名外籍漁工也因此受傷，震驚國內外。

兵器長許博為明知甲操測考僅需模擬發射1枚飛彈，艦上也僅2具「測試訓練器」（TTS），卻將4支火線安全接頭交給射控士官長陳銘修，讓他全數接上4枚雄三飛彈，並在飛彈操控系統還在作戰模式下時，擅離戰情室5至7分鐘。

飛彈下士高嘉駿被獨留在戰情室，為求測考順利，未注意作戰模式未切回訓練模式，3、4號飛彈也因未裝TTS顯示「實彈」，在選擇攻擊模式後選彈時，又沒發現3號飛彈顯示為「MSL 3」（即實彈待發射）就按下按鍵發射飛彈。

檢方同年8月起訴許博為等3人，移審高雄地院僅高嘉駿認罪，雖然軍方已賠償家屬3000餘萬元，但法官審酌飛彈造價昂貴、賠償花費也是民脂民膏，去年9月依業務過失致死判刑。7日二審宣判，則僅陳銘修從2年改判1年9月。

(中時 )