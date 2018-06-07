影》胖羅新廣告客串 致敬98世足巴西隊

2018年06月07日 10:04 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

2018世界盃足球賽14號開幕，不少宣傳影片、廣告正努力炒熱氣氛，在運動品牌推出的新廣告中，身材發福的巴西前國腳羅納度（Ronaldo）驚喜當場，重演20年前廣告的中柱畫面，「笑」果十足。

在運動品牌的新廣告，巴西足球隊球星粉墨登場，就連才剛傷癒的內馬爾，也以廣告看板的樣子入鏡。(影片來源：nikefutebol)

巴西隊曾五度拿下世足賽冠軍，熱情奔放的球風，在全球擁有許多死忠球迷，而足球更是巴西的國民運動，在這支新廣告中，透過青少年以足球為重心的日常生活，不論在街頭、臥室或是打電動，都是在踢足球，呈現足球對於巴西的重要性。

這是1998年的羅納度，在廣告中的表現相當搶眼。(截自廣告畫面)

既然要宣傳，自然不能少了名氣響亮的足球明星，例如庫提紐（Philippe Coutinho）、席爾瓦（Thiago Silva）、威廉（Willian）等，當畫面轉到機場時，只見已經從選手身分退休的羅納度，用依舊靈活的腳下功夫控球，起腳把球射向伸縮圍欄柱做成的假想球門，但是球命中欄柱，胖羅抱著頭相當懊惱。

其實胖羅客串的這一幕，重演1998年他和當時國家隊隊友羅馬里歐（Romario）、德尼爾森（Denilson）、卡洛斯（Roberto Carlos）等人，為同一個運動品牌拍攝的廣告的其中一幕，20年前的羅納度體型跟現在相比小了一號，在廣告中與隊友在巴西里約熱內盧國際機場打發等候搭機的時間，利用機場空間表現精湛球技，20年後胖羅「復出」重現經典畫面，幫助老球迷回味當年。

不過巴西球星內馬爾（Neymar）因為今年2月受傷，最近才剛復出，並沒有參與拍攝，只有以「廣告看板」的模樣亮相。

(中時電子報)