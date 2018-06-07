外交官偷吃人妻同學50次後想分 小三竟指正宮是「石女」

2018年06月07日 09:56 中時電子報 張國欽

外交部駐紐約經濟文化辦事處行政組長楊爵鴻，被控婚後偷吃大學女同學阿雯（化名），２人兩年內通姦多達50次，不但自己被依妨害家庭罪判刑8月，還引發正宮與阿雯官司大戰，楊妻向週刊爆料，說阿雯稱她是「石女」（無法生育的女性），因而提告索賠，台北地院認定阿雯確實侵害楊妻的配偶權與名譽權，判小文需賠楊妻100萬元。

楊男與阿雯在雙方婚後才來電，多次到旅館開房間，阿雯每次在行事曆記下偷歡的時間地點，累計次數50次，直到楊男被派駐紐約擔任行政組組長，想結束這段關係，阿雯不甘被甩，2015年把雙方LINE的對話，傳給楊妻才曝光婚外情。

據《自由時報》報導一名「黃小姐」向《壹週刊》爆料遭楊爵鴻所騙，人財兩失又被始亂終棄，還說楊妻是「石女（無法生育的女性）」，並提供多張自己與楊男床照與親密對話紀錄，供週刊使用。楊妻懷疑「黃小姐」就是阿雯本人，主張該報導害她被親友與同事認出是當事人，已侵犯個人隱私權，此外阿美受訪時稱她是「石女」、寄電子郵件言詞羞辱她等行為也侵犯名譽權，加上刑事判決認定阿美與楊嘿咻多達50次，更侵犯了她的配偶權，據此提告求償精神慰撫金200萬元。

法官審理後認為，根據刑事判決，阿雯確實有跟楊發生關係，且從她與楊男的對話紀錄來看，兩人曾聊到「石女」一事，因而判阿雯須賠償楊妻100萬元。

此外，楊爵鴻另遭阿雯丈夫提告通姦，由於楊男認罪，阿雯也向檢方提供兩人發生性關係的時間、地點，刑事部分依50個相姦罪，將他判刑8月，得易科罰金24萬元。

(中時電子報)