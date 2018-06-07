魔鬼夫妻虐死5歲女兒 筆記本寫滿稚嫰求饒對話

2018年06月07日 10:02 中時 黃菁菁

日本狠心父母長年毆打、虐待5歲的女兒船戶結愛，讓她挨餓、受凍衰竭至死。結愛清晨4點必須1個人起床練習寫日文的平假名，還沒上小學的她就在筆記本上寫滿求饒的字句，「玩耍是很笨的事，我絕對不再玩了。」「拜託，原諒我，請原諒我」等。

住在東京都目黑區的船戶結愛因長年受父母虐待，今年3月死亡時才5歲。警方在她家發現1本筆記本，結愛用很漂亮的字體寫滿反省和向父母求饒的話，一直寫到嚴重受虐的2月20日為止。

她寫著，「不用再讓爸爸、媽媽說了，我自己今天會比昨天做得好，所以拜託，原諒我，請原諒我，拜託。」「到現在為止，不知道像笨蛋一樣玩了多少，我不會再做像玩耍那樣的笨事了，絕對絕對不再玩了，我絕對絕對遵守約定」。

警方調查指出，她的父親船戶雄大去年12月為了找工作，從香川縣搬到目黑，妻子優里今年1月23日帶兩個小孩一起到目黑定居。雄太從那時開始便說結愛太胖，要求他每天減肥，量體重寫在筆記本上，還控制她的飲食。

結愛早餐只喝湯，午餐只吃3分之1碗飯和味噌湯，晚餐只能吃半碗飯，有時1天只能吃到1餐。結愛如果沒有按照父親規定的做，就要被用冷水潑、挨揍。結愛1月4日時體重有16.6公斤，3月2日死亡時只有12.2公斤。

結愛的父母和1歲的弟弟睡在1間房間裡，結愛1個人睡在另1個房間。他被父親命令每天早上必須自己訂鬧鐘，4點起床練習寫平假名。今年2月的嚴冬裡，還被丟在陽台上忍受風寒，她的腳上還有被凍傷的痕跡。

結愛的父母6日被警方以監護人遺棄致死嫌疑逮捕，33歲父親船戶雄大被以傷害罪起訴。25歲的妻子優里則表示，結愛是她和其他男性生的小孩，因擔心自己的地位受影響而不敢插手管。

(中時 )