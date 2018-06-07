漢光反機降演練 我非洲唯一友邦元首出席

2018年06月07日 10:08 旺報 張國威

漢光演習於7日著令第五作戰區在台中清泉崗機場進行反機降作戰演練，總統蔡英文邀請我目前在非洲的唯一友邦史瓦帝尼國王出席軍演。

總統蔡英文在軍演完後表示，史瓦帝尼王國的恩史瓦帝三世國王陛下，在場的各國貴賓，李秘書長、嚴部長、李總長，立法院蔡副院長，現場所有的國軍官士兵弟兄姊妹，大家好！

演習視同作戰，今年的「漢光34號演習」實兵演練，不僅是用來驗證國軍的作戰構想，更透過「從嚴從難」的演習強度，來測試國軍部隊的戰力，以及落實全民國防的概念。

我要請全體同仁注意，國防建軍的基本原則，務必要建立在「實」這個字上。經由「務實」的演練，和後續「確實」的檢討修正，才能建立「精實」的戰力，並且確保我們的國家安全。

為了達成求實的目標，上個月，我在蘇澳海軍基地測試了海軍快速反應的戰力。前兩天，我又在九鵬基地，檢視國軍在空防上的縱深防禦能量。

今天來到空軍清泉崗基地，則是觀察國軍如何透過軍、民力整合，以及三軍聯合作戰，來確保空軍基地的安全。這段時間，我實實在在地看到，國軍真實的戰力，我有信心，國軍絕對可以達成「防衛固守、重層嚇阻」的目標。

真實的戰力除了先進的武器裝備外，重要的還是人的因素，國軍不怕苦、不怕難，官兵素質日益提升，充滿信心與決心，堅定保家衛國，這才是我們國防戰力真實的本質。

在前幾天在演訓中，發生了令人悲痛的意外。讓我們失去了一位年輕、優秀的空軍飛行員，他的殉職是國家的損失，但也讓大眾了解，國軍官兵弟兄姊妹，為了保家衛國，真的為台灣社會付出很多。為了國家，他們奉獻、甚至於犧牲。在此，我要代表全體國人，向我們國軍表達最高的敬意。

在這次漢光演習，全體官兵投入了最大的心力執行演訓任務。我要謝謝大家的辛勞，也告訴大家，你們的辛勞，我們全體國人也看到了。

國軍戰力是國家安全的保證，是社會繁榮的基礎，是民主自由價值的後盾。各位國軍弟兄姊妹們，要時時刻刻記得，國家安全的重任，就在我們的肩膀上。只要國軍在，台灣就一定在。國軍加油，我一定全力支持國軍，謝謝大家。

(旺報 )