鐵粉才知道的邪惡滋味！麥當勞6種隱藏版吃法曝光

2018年06月07日 10:34 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

麥當勞餐點怎麼吃，資深麥鐵粉有多種創意的隱藏版吃法。（圖／麥當勞提供）

麥當勞上架商品種類繁多，香酥的薯條、炸雞還有漢堡，霜淇淋…，肚子扁扁到店消費，怎麼點餐其實是各憑所好，但怎麼好吃、吃得開心可是資深鐵粉才知道。《台灣女生日常》秘搜了一份麥當勞隱藏版吃法，這6種出奇不意的創意組合，大大提升了麥當勞餐飲的邪惡程度，因為實在太另類、太特別了。

1.番茄醬＋砂糖＋薯條

番茄醬＋砂糖混合後，完全就是另一個醬料，拿來沾薯條超適合的！喜歡的人還可以加入胡椒粉，黑胡椒醬薯條絕對會是你的新歡。

2.蛋捲冰淇淋＋薯條

一隻蛋捲冰淇淋和薯條，你可能會覺得鹹甜相加怪怪的，但真的是意外的超～級～搭，一定要試試看！

3.蘋果派＋冰炫風

酥酥脆脆的蘋果派，熱騰騰的內餡配上冰炫風真的超合拍，酥皮冰淇淋就這樣誕生啦！建議吃法是把蘋果派折一半塞入冰炫風中絞碎，這樣每一口都可以吃到酥脆的餅皮和蘋果餡。

4.熱美式＋蛋捲冰淇淋

義式甜點「阿芙佳朵」超有名的，就是在美式裡面加入冰淇淋，在台灣很少有機會吃到！雖然口味不會很道地，但嚐嚐鮮也是很可以的！

5.雪碧＋2球奶精

據說這個神秘的組合會讓雪碧變成「可爾必思」！聽說這種味道「有的人喜歡，有的人不喜歡」，但不試怎知喜不喜歡勒。

6.玉米濃湯＋奶精

覺得麥當勞的玉米濃湯不夠濃郁？不要猶豫，加奶精試試。喜歡奶味重一點的人，絕對會是人生的新摯愛啊！

(中時電子報)