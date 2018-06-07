眼睛也有更年期！睡前關燈滑手機最傷

眼睛也有更年期！睡前關燈滑手機最傷。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

3C產品使用頻繁，現代人老花越來越早，許多人習慣睡前看手機，甚至在關燈後忍不住再滑一下臉書、IG，回一下LINE或E-mail。新竹國泰醫院眼科主任陳瑩山表示，其實在黑暗中滑手機，比你想像中更傷眼睛，不僅會加重近視，還會傷害黃斑部、造成飛蚊症，不但讓老花提早報到，飛蚊症嚴重的話還可能導致失明！

陳瑩山指出，乾眼症、飛蚊症、老花，都是眼睛更年期的症狀，代表眼睛老化、退化，通常在40歲以後開始會有老花的感覺，不過近年來臨床上老花年齡越來越早，甚至提前到30歲就老花，包括早發性白內障、長時間看手機、眼睛使用過度，都會讓眼睛提早進入更年期。

罹患飛蚊症，眼睛會看到許多小黑點，尤其盯著空白處時症狀更明顯。(圖/陳瑩山提供)

陳瑩山表示，進入更年期的眼睛，容易引發老年性黃斑部病變、白內障、青光眼等，而黃斑部最大的敵人就是「藍光」，如果工作盯著電腦8小時以上、吃飯配電視，或是手機走到哪滑到哪，都會讓藍光長驅直入至眼底黃斑部。一旦黃斑部吸收過多藍光，便會產生難以及時代謝的自由基，造成快速氧化，導致黃斑部病變。

陳瑩山說眼睛老化無可避免，但建議平常可多攝取深綠色蔬菜、黃色水果，葉黃素可預防黃斑部老化，蝦紅素可延緩眼睛睫狀肌老化，加速血血液循環、減輕疲勞，最重要的是3C產品不要用太久，每20分鐘應休息10分鐘，將可延緩眼睛更年期報到。

(中時電子報)

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