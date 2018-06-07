民進黨古意？李來希：蔡總統講了本世紀最大笑話

2018年06月07日 10:39 中時電子報 謝雅柔

蔡英文昨出席縣市暨勞工黨部新任主委宣誓典禮，蔡英文致詞時稱「民進黨有時候感覺起來是一個比較古意的政黨」，努力做事，忙著做事卻沒有大聲地說出成果。對此，全國公務員協會理事長李來希說蔡總統講了本世紀最大笑話，並表示「古意」這兩字恐要重新定義。

民主進步黨昨在中常會後舉行「縣市暨勞工黨部新任主委聯合宣誓典禮」，兼任黨主席的總統蔡英文在典禮中頒發感謝狀給卸任黨部主委，感謝他們兩年來的努力及辛勞，並授予新任黨部主委當選證書。蔡表示，要請大家特別做三件事情，一、年底的選戰，期待新任跟連任的主委，帶領黨部的同志，組成最強的輔選團隊，共同贏得年底的大選。二、要大力宣揚民進黨執政的成績，民進黨有時候感覺起來是一個比較「古意」的政黨，努力做事，忙著做事卻沒有大聲地說出成果，但是執政是有成績，也希望大家在努力做事兩年之後，現在要走出來大聲講。三、面對網路謠言，一定要幫忙澄清，也要順便教導選民分辨假消息、假新聞，中央黨部跟各地方黨部要合作，啟動闢謠行動。

李來希直言，民進黨什麼時候跟古意掛上等號，「看看段宜康的惡形惡狀，看看李俊俋的嘴臉，看看柯建民的狡猾樣子，看看林萬億的無恥色相，看看邱議瑩踹門的狠勁，再想想民進黨全黨上下對待軍公教人員的無情無義，砍殺自己的國家僱員刀刀見骨的作為，再回想陳水扁全家的貪婪，全黨上下吃香喝辣，農民卻在烈日下勞苦哀嚎」。

「這叫『古意』？」李來希說看看民進黨對付在野政黨挖根刨墳的行徑，「古意」這兩個字恐怕要重新定義了。李諷刺表示，蔡主席真是足「古意」。

(中時電子報)