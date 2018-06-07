不賣了！ 波音親手掐斷與伊朗千億客機合約

伊朗航空麾下現役A300型客機。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據印度金融快捷報（financial express）報導，全球兩大客機製造商之一的波音（Boeing），昨晚突然宣布，親自掐斷過去數年與伊朗多間航空簽訂的客機訂單，支持美國政府對伊朗的制裁方案，將不會交付或為伊朗生產任何一架客機。此次表態，似乎也證實了美國總統川普（Donald Trump）上任之初各方的預測，波音將成為制裁伊朗機制下，受傷最深的美國企業之一。

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過去在前總統歐巴馬（Barack Obama）大力主導下，本破天荒和伊朗緩和關係的美國，替波音爭取到、亟欲更新升級客機機型的伊朗航空公司訂單，包含伊朗國營航空（Iran Air）108架、總計166億美元（約4,853億台幣）的合約（68架737、30架777和10架787客機）；以及阿斯曼航空（Aseman Airlines）30架737 MAX客機、總價30億美元（約1,031億台幣）的訂單。

伊朗阿斯曼航空現役的Fokker 100型短線客機。（達志影像/Shutterstock）

伊朗因長時間被美國貿易制裁，讓國內三大航空（伊朗航空、馬漢航空與阿斯曼航空）僅能向法國空中巴士（Airbus）集團或其他航空製造商購買。成立於1961年的伊朗航空，在伊斯蘭革命前，多半客機來自美國；但自從1979年革命與美國交惡後，甚至被被歐盟列入禁飛名單，造成其機齡普遍偏高，截至去年底為止，平均機齡已達到20.9年，為國際機隊平均的兩倍。

事實上，除了波音之外，據相關人士指出，大廠通用（General Electric）本欲在今年11月，於伊朗開設大規模工廠的計畫，似乎也將隨著美伊關係急速惡化，恐將胎死腹中，成為繼波音之後，下一間遭到重創的美國企業。

(中時電子報)

文章來源：Boeing says it will not deliver any aircraft to Iran

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