忠孝夜市機車搶案 警一小時內迅速逮捕

台中市忠孝夜市6日晚間發生機車搶案，警方經擴大調閱監視錄影帶鎖定47歲的許男，一小時內即在他家附近逮到他。（馮惠宜翻攝）

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台中市忠孝夜市6日晚間發生機車搶案，警方經擴大調閱監視錄影帶鎖定47歲的許男，一小時內即在他家附近逮到他。（馮惠宜翻攝）

台中大里47歲許姓男子6日晚間8時52分騎偷來的機車到台中忠孝夜市行搶，經受害人報警，警方積極調閱監視器，鎖定可疑犯嫌，循線追查至犯嫌住家，在案發一小時內即在許男住家附近公園逮到他，許男抱怨生活過不下去才會行搶，警方也在訊後依搶奪、竊盜罪將他移送。

真是不景氣，台中市熱鬧的忠孝夜市6日晚間竟然出現機車搶匪，台中市警察局第三分局正義派出所晚間20時52分許，接獲民眾報案稱和友人逛夜市友人遭一名男子騎乘機車搶奪後逃逸，他的朋友還因和遭嫌拉扯致跌倒受傷。

員警獲報到場發現該犯嫌搶奪後皮夾遺落現場，經擴大調閱相關監視器後，並依該皮夾與報案人所見其車號調查，發現許男是騎乘竊取來的重機車犯案，在鎖定許男後也提供被害人指認無誤。

鎖定是許男犯案後，警方也立即擴大搜索該犯嫌可能出現的地點，經循線至犯嫌大里住家周遭埋伏搜尋，不到一小時內即在犯嫌住家附近公園發現許男，許嫌很驚訝警方竟如此快就找到他，他起初也是辯稱係不慎勾到被害人，經警方循循善誘下始坦承係因生活困苦才行搶，警方將再擴大清查確認許嫌是否涉及其他刑案，全案依涉搶奪罪移送法辦。

(中時 )

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