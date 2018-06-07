小燈泡父不接受兇手道歉 「她」補槍：殺童唯有死刑

2018年06月07日 10:27 中時電子報 吳品瑤

前天高等法院就「小燈泡案」再度開庭審理，兇嫌王景玉在庭上當場道歉向女童父母道歉：「對不起，請原諒我」，然小燈泡的爸爸劉大經在庭訊後首度正式表態，坦言自己的生命有一部分已在女兒逝去時死去，對於凶嫌的道歉則是不接受，甚至表明希望法院判王景玉死刑，而在案發當時跑社會線的主播陳柔安，也滿心感觸，補槍道：「對殺童嫌犯，唯有死刑」。

陳柔安表示自己過去身為社會線記者，從案發當下到後來的現場聽庭，親身經歷這起事件的經過，聽到小燈泡爸爸劉大經說看著女兒「眼睛半闔、目光停滯」，這個畫面就這樣一直跟著他至今度過近800個日子，陳柔安痛心表示即使不是為人父母，也能感受到那股椎心之痛，而自己也因為參與整件案子的發展，看過女童的成長影片、女童母親寫的部落格，「儘管我從未跟小燈泡說過話，對她的愛也像自家的小妹妹一樣....」。

陳柔安表示，一直以來，社會上認為對小燈泡案的處理方向分為兩種，有人認為兇嫌該判死，有人認為加害者的悔悟更重要，「大家在意的，真的是兇手的道歉嗎？今天就算他是為了免死道歉也好，真正悔悟也罷，這重要嗎？」，直呼依句對不起，「不僅不能讓失去摯愛的痛癒合，反而因為你承認你的兇殘，而再次清晰提醒了這傷口的深度」。

因此陳柔安認為對於殺童嫌犯「唯有極刑，唯有死刑」，理由是這個社會上的人們無法再接受下一個小燈泡出現，即便王景玉的死，喚不回小燈泡，然她認為死刑的用意，不只是以命償命，而有更深層的意義「遏止犯罪與教化意義」，即便嫌犯律師主張「王景玉如果假釋最快回到社會已年近70歲，再犯機率不高」，然眾人恐懼的，是「正義不能伸張，公理不見天日」。

陳柔安想起當年案發現場綿延百公尺的花海，滿滿追思小燈泡的物品，其中一張卡片寫道：「小燈泡對不起，社會沒有好好保護妳」，她認為堅持死刑最大的理由，就是「我們不想再跟無辜枉死的孩子道歉，我們只想大膽的牽著孩子的手走在路上，因為殺人會判死刑，法律該讓孩子安全，讓父母安心」。

(中時電子報)