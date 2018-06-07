MLB》贏4分不給投完5局？!陳偉殷退場怒砸洩憤

2018年06月07日 10:36 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

6比2領先，竟然不給先發投手完成5局先發的勝投門檻？馬林魚教頭麥汀利7日又來爭議調度，換下對紅雀用91球投4.1局的陳偉殷，終於讓殷仔情緒爆發，在休息室兩度怒砸洩憤，與本季第2勝擦身而過。

陳偉殷上月中對道奇先發4.1局無失分，竟在2分領先下被莫名換掉，與麥帥早已種下心結。這次客場對決紅雀，5局下1出局後被擊出二壘後方「鳥安」，接著面對今天已敲兩安的荷西馬丁尼茲，殷仔小心應戰投出四壞，麥帥竟又走出了休息室，示意換投。

只見殷仔立刻變臉，背對麥帥頭也不回的走下投手丘，並罕見的在休息室兩度砸東西洩憤。接手的魯辛斯基連退兩人，馬林魚5局結束維持6比2領先。

陳偉殷對紅雀先發4.1局失2分，竟在4分領先下被換掉，無緣勝投。（美聯社）

殷仔此役先發4.1局，投91球包括61好球，被敲6安，投出三振與保送各2，但有一次是戰術性的故意四壞，失掉2分，自責分率略降至5.86。

陳偉殷前5局都被擊出安打，除首局外都被紅雀攻占得點圈。2局下在2出局二壘有人時，馬林魚祭出故意四壞來對決投手的策略成功，殷仔讓紅雀先發投手弗拉厄提擊出三壘滾地球，結束該局。

馬林魚狄崔在3局上敲出兩分全壘打。（美聯社）

3局上馬林魚在狄崔的兩分炮帶領下，一舉攻下3分，但陳偉殷也在下半局失分，先被紅雀2棒潘姆安打上壘，再被荷西馬丁尼茲擊出左外野1分打點二壘打。所幸接著殷仔被前隊友歐蘇納擊出右外野深遠飛球，安德森順利接殺，再解決莫里納結束3局下。

4局下殷仔被巴德擊出二壘打，悶的是一顆曲球太早落地變暴投，巴德攻上三壘得分大門口，接著讓穆紐斯打出右外野並不深遠的飛球，安德森接殺後長傳本壘，捕手瑞爾謬托卻沒接住這顆1次彈跳的回傳球，成為高飛犧牲打讓殷仔再失1分，領先剩下3比2。

5局上馬林魚攻勢再起，加上紅雀游擊手穆紐斯失誤送禮，再添3分。未料在4分的大幅領先之下，殷仔5局下局面並未失控，仍被麥帥爭議換下。

(中時電子報)