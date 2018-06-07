口湖巷弄長照站啟用 打造偏鄉長照柑仔店

口湖鄉巷弄長照站啟用，打造偏鄉長照柑仔店。（張朝欣攝）

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雲林縣政府7日舉辦口湖鄉「埔南C點巷弄長照站」揭牌典禮，希望藉由「長照柑仔店」模式，深入偏鄉嘉惠沿海地區長者健康，落實「找得到、看得到、用得到」的長照願景，讓雲林縣成為適合長輩居住的高齡幸福家園、樂活縣市。

雲林縣高齡化比例位居全國第2，縣政府因此將長照2.0服務列為施政重點之一，積極布建社區整體照顧服務體系ABC，7日「埔南C點巷弄長照站」揭牌典禮由副縣長丁彥哲、社會處長徐忠徹等人共同主持。

丁彥哲表示，社區整體照顧服務體系ABC，即社區整合型服務中心(A級)、社區複合型服務中心(B級)及巷弄長照站(C級)，A級可視為長照旗艦店、B級為長照專賣店、C級就是長照柑仔店，可依社區情況提供最適合的長照服務資源。

丁彥哲說，巷弄長照站可藉由個案管理，提供更周延的長照服務，同時實現從社區為出發點的照顧理念，讓有需求的長輩獲得優質與完善的長照服務，實現「找得到、看得到、用得到」長照2.0目標。

縣社會處長徐忠徹指出，巷弄長照站提供近便性的照顧服務與喘息服務，向前延伸強化社區初級預防功能，就近提供社會參與及社區活動場域，幫助老人家預防失能與延緩失能。

徐忠徹強調，政府不僅要對已失能失智的長者發展完善的照顧體系，前端有效預防才能減緩後續的照顧壓力，讓長者在社區中健康、活躍的逐漸老化，才能減輕家庭照顧者的壓力。

(中時 )

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