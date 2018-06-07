呂秀蓮要做的事很困難 林濁水酸見小英最容易卻不做

前民進黨立委林濁水諷刺兩岸要對話、藍綠要和解這些千難萬難之事，呂秀蓮大叫非做不可，但是見蔡英文這種簡單的事，呂卻做不到。（陳麒全攝）

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中時電子報
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前副總統呂秀蓮對民進黨說「Bye bye」，總統蔡英文及民進黨秘書長洪耀福等重要人士都聯繫呂秀蓮，但呂都拒絕接見，而後呂更在媒體哽咽表示「國內藍綠對立，兩岸和平關係面臨更多威脅」，「不忍見到台灣在民進黨執政下逐漸淪亡」。前民進黨立委林濁水諷刺兩岸要對話、藍綠要和解這些千難萬難之事，呂大叫非做不可，但是見蔡英文這種簡單的事，呂卻做不到。

林濁水於臉書表示，「呂秀蓮語重心長地說：兩岸要對話呂、藍綠要和解，兩岸的未來，就是台灣兩千三百萬人的未來。這些千難萬難的事，她大聲叫大家非做不可。至於和見蔡英文一面，這個容易得多多的事，她態度堅決地表示沒有必要。只是民進黨不提名保證低票落選的她真的是天大地大，不可以原諒的大事？以致如果陳菊要選，她一定得讓陳菊痛苦一輩子，姚文智選，民進黨就失去和她和解的資格，但是沒有和她和解資格的民進黨有什麼資格推動藍綠和解？真是夠怪了」。

網友留言表示，「心中只有政黨利益，那和平、和解、台灣、兩岸都不重要了，這才是DPP最大的問題」、「兩岸不對話，台灣絕對沒路走」，還有網友諷刺呂秀蓮「深宮......怨總統寶座為何近在咫尺，為何小英能，我卻不能，只能俯首諫言」。

(中時電子報)

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