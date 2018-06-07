高雄旅展搶搭世足熱 穿足球裝免費逛

高雄巨蛋夏季國際旅展8日起一連4天在巨蛋體育館盛大登場。（柯宗緯攝）

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暑假前最後一波旅遊促銷！高雄巨蛋夏季國際旅展8日起一連4天在巨蛋體育館盛大登場。暑假旅遊旺季即將來臨，此次展出旅行業者為搶客，紛紛祭出許多優惠。為迎接世界盃足球賽，旅展開幕首日只要穿足球勁裝者就可免費入場。

東森旅遊推出買一送一超值省方案：韓國釜山之慢慢玩雙天空步道5日，旅展優惠1個人平均只要1萬1850元，讓小資族節省荷包就能遊韓國！家長們在此時也趁著孩子們放假較無課業壓力，帶著全家大小出國玩。

吉帝旅遊推出沖繩奢華酒店自由行5天7,500元起，最熱門的暑假親子遊搶便宜趁現在！另外，講到夏季旅行不可錯過到海島國家，酷吉旅遊推出熱情泰國蘇美島5日，旅展價1萬3900 元起就能輕鬆享受愜意海島時光。

國內業者也祭出好康優惠，現場匯集眾多國內知名飯店、特色民宿一同在旅展中瘋狂降價拚促銷。飛魚假期推出綠島套裝 2天1夜套裝行程，每人只要1,990元！御風旅遊推出搭飛機遊澎湖4天3夜，旅展價5650元，現場下訂再升等星級飯店。

此次首度展出「觀光工廠主題館」，以 12 大 最有特色的觀光工廠為主題，有卡羅爾銅管樂器觀光工廠、台灣味噌館、立康中草藥產業文化館、奇美食品幸福工廠、虹泰水凝膠世界、彪琥台灣鞋故事館、博士鴨觀光工廠、FLOMO富樂夢橡皮擦觀光工廠、興麥蛋捲烘焙王國觀光工廠..等，讓參觀來賓可以認識各個不同產業外，還可以來一趟優質產業觀光兼具避暑的知性之旅。

(中時 )

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