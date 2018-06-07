徐展元接主持棒 搭檔3網美報賽事！

徐展元接下網路綜藝節目主持棒。

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徐展元主持網路節目《波波播ball》，已於昨（6日）首播，第一集就結合2018世足賽即將開打的風潮，加上對運動賽事的熱情，在節目中大膽預測美國職棒大聯盟賽事，更跨足神預測NBA總冠軍、與全世界蠢蠢欲動的世界盃足球賽前四強！

徐展元擔任運動主播超過21年、對運動賽事始終保持熱情，之前在世界棒球賽是轉播上，曾大聲喊出「真的好想贏韓國」心聲的熱血事件，也因此廣被PTT鄉民封為「好想贏韓國」主播！對於自己主播風格深受許多網民喜歡，他開玩笑說，「喜歡不喜歡自有人愛，但當主播是公正報導，事情做對了，自然會有好的迴響！」

曾經經歷過幾次重要球賽的播報跟採訪經驗，他表示，｢報導足球賽事最辛苦就是得做足功課，得看很多球賽，花很多時間了解求於背景，以及要大量詳讀資料，所以通常在播報國際賽事前，幾乎前後有一個月的時間天天熬夜，然後用餐時間不一定，還得忽略其他大小事，只能聚精會神研究！所以那段時間家人朋友都很擔心我的身體健康。」

這回接下網路節目主持棒，製作單位特別找了3位不同類型的網紅美女與他搭檔播報，對於3位不同面貌的網紅美女一起搭檔，他表示，｢Anna lee！因為常跟她合作電玩主持，熟悉節奏，又活潑，播報起來輕鬆有趣！」

(中時 )

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