花媽人馬鄭英耀接任教長？ 網起底後轟：誰來都一樣

吳茂昆(右)請辭教育部長後，傳出最有可能的接班人是中山大學校長鄭英耀(左) (合成圖／本報資料照)

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中時電子報

教育部拔管拔掉二任部長，部長一職目前懸缺，昨傳出曾任台灣南社副社長、兩任高雄市教育局長的中山大學校長鄭英耀，是接任人選中呼聲最高的，鄭英耀昨受訪時要「大家不要過度猜測」、「不要幫他找工作」；對於台大校長管中閔遴選案，鄭說，看起來只能走法律途徑了，台大已提訴願，教育部會尊重法律結果。為此網友紛留言要鄭英耀先表態是拔管還是挺管，還有網友扮起神探起底鄭英耀，說鄭是菊家班人馬。

鄭英耀是現任中山大學校長，畢業於彰化師範大學，並取得了高師大研究所碩士、政大教育所博士與台灣教育學院輔導系學士等學位，還曾擔任過小學老師；進入中山大學後也先後擔任了社科院院長、學務長、教育所所長、通識中心主任等職位，資歷相當完備。

鄭英耀也曾在92年1月至93年7月、95年12月至97年4月，兩度被時任市長謝長廷、陳菊借調到高雄市擔任教育局長，被視為陳菊派人馬。105年7月時，經由遴選當上中山大學校長。昨傳出他是接任教育部長呼聲最高人選後接受媒體訪問時，做了以上表示。為此，網友紛留言起底。

有網友說，鄭「血統純正當然是最好人選!菊家班嘛」、「兩個月前剛把中山大學裡蔣公銅像用匪夷所思的投票搞掉，為民進黨立下大功，早就被視為下任教育部長人選了」、「中山大學之前弄個銅像搬移投票二二六六，最高票不採，採最低票的決定，世間少有，一定要用這樣的校長來當教育部長嗎，希望不是『沒有最差，只有更差』，無毛已經夠嚇人，讓大家休養生息一下吧，沒人繼續代理也好」。

還有網友說，「接任部長人選、要先表態是拔管還是挺管……對嗎？」「還真想知道一管(菸)能卡幾絲草？」、「無論如何，來接教育部長的勢必有足夠的勇氣！重點是那背後的｢影武者｣，誰來接其實都一個樣兒！」。

(中時電子報)

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